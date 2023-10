Ducksch: Privatjet-Zuspruch und Restaurant-Tipps für Füllkrug

In der Vorsaison bildeten sie beim SV Werder Bremen das erfolgreichste Sturmduo der Bundesliga: Nun treffen Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug als Gegenspieler aufeinander. Und weiterhin als Freunde.

Dass es noch mal zu einem Austausch mit Niclas Füllkrug kommen wird, bevor Marvin Ducksch seinen ehemaligen Angriffspartner am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Auswärtsspiel in Dortmund dann persönlich antreffen wird, davon geht der 29-Jährige am Dienstagnachmittag aus. "Vor der Länderspielpause haben wir das letzte Mal miteinander telefoniert", sagte Ducksch über das offenbar weiterhin intakte Verhältnis. Allerdings wollte er ihn bislang "auch nicht nerven" vor dem anstehenden Wiedersehen.

Denn Füllkrug weilte in der Zwischenzeit ja mit der deutschen Nationalmannschaft in Amerika, der Nationalstürmer erzielte am Samstag beim 3:1-Sieg gegen die USA seinen achten Treffer im zehnten Länderspiel. Eine beachtliche Quote, die Ducksch zumindest nicht überraschte: "Ich habe immer gesagt: Er hat sehr gute Qualitäten, bringt alles mit, was ein Stürmer braucht. Zudem kann man ihn auch als Kombinationsspieler sehen. Und deshalb glaube ich, dass er in jeder Mannschaft sehr gut funktionieren kann."

Ducksch: "Vielleicht ist das ein Vorteil für uns"

Damit unter anderem der Ex-Bremer auch nach den Länderspielen für den BVB wieder funktioniert, lässt der Tabellen-Vierte seine vier Nationalspieler Mats Hummels, Niklas Süle, Julian Brandt sowie Füllkrug per Privatjet einfliegen, um die bestmögliche Regeneration zu gewährleisten. "Der Trainer möchte uns so schnell wie möglich zurück sehen, damit wir zwei Nächte im eigenen Bett schlafen, bevor wir wieder Top-Leistungen bringen sollen", erklärte der 30-Jährige zuletzt selbst im kicker-Interview. Keine 70 Stunden vor Anpfiff der Bundesligapartie gegen die Bremer trifft die Nationalmannschaft in Philadelphia ja noch auf die Auswahl Mexikos (2 Uhr, LIVE! bei kicker).

Wie Füllkrug begrüßt jedenfalls auch Ducksch im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit die Maßnahme des BVB: "Ich find's gut." Und daher erwartet der Bremer Angreifer am Freitagabend auch ein "sehr intensives Spiel". Dass Werder dann "einen perfekten Tag brauchen" werde, stehe für ihn außer Frage. Doch gerade weil dieser Tage nun mal mehrere Dortmunder Nationalspieler unterwegs sind, könne das trotzdem "vielleicht ein Vorteil für uns" sein, so Ducksch.

Ducksch über Füllkrug-Wechsel zum BVB: "Habe mich gefreut"

Dass sein ehemaliger Sturmpartner im Sommer ausgerechnet zu jenem Verein wechselte, für den Ducksch bereits in der Jugend auflief und den er nach wie vor als seinen Herzensklub bezeichnet, machte ihm indes nichts aus. "Ich habe mich gefreut", erklärte der Angreifer. Der Wechsel Füllkrugs zum BVB sei dann kurz vor Transferschluss zwar "relativ schnell" über die Bühne gegangen, sagte Ducksch: "Aber ich habe ihm noch ein paar Restaurant-Tipps in Dortmund mit auf den Weg gegeben ..."