Ducksch angefressen: "Haben ganz klar verdient verloren"

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison hat der SV Werder Bremen in einem Spiel gleich vier Tore kassiert. Nach der 2:4-Niederlage in Darmstadt ärgerte sich Marvin Ducksch unter anderem über "richtig schlecht" verteidigte Gegentreffer

Der SV Werder Bremen musste beim 2:4 in Darmstadt bereits die vierte Saisonniederlage im sechsten Spiel hinnehmen. Zu Recht, wie Marvin Ducksch nach dem Spiel gegenüber DAZN resümierte. "Wenn du erst nach dem 1:4 anfängst, Fußball zu spielen, dann hast du das Spiel ganz klar verdient verloren", betonte der sichtlich angefressene Stürmer.

Dabei schienen die Bremer zuletzt auf dem Weg der Besserung, nachdem sie gegen den 1. FC Köln Moral bewiesen hatten und nach Rückstand noch 2:1 gewinnen konnten. "Jetzt stehen wir wieder hier nach einem guten Comeback in der letzten Woche und haben uns wieder vier Gegentore gefangen." Besonders die Art und Weise ärgerte Ducksch dabei. "Wie wir uns die Tore fangen, das ist einfach, so leid es mir tut, bodenlos."

Ich freue mich, wenn wir endlich aufhören, diese Fehler zu machen. Marvin Ducksch

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison klingelte es viermal in einem Spiel im Bremer Kasten. Nach dem 0:4 zum Auftakt gegen den FC Bayern gab es auch gegen den zweiten Aufsteiger, den 1. FC Heidenheim, schon eine 2:4-Pleite. "Am Ende verteidigen wir die Gegentore auch einfach richtig schlecht", haderte der 29-Jährige und stellte klar: "Wenn du so verteidigst, egal ob es gegen einen Aufsteiger geht oder nicht, dann wird es schwer, in der Liga Punkte zu holen."

Aussetzer, wie beispielsweise vor dem 0:3, als Amos Pieper dem Gegner den Ball vor dem eigenen Strafraum in den Fuß spielte, sind in Bremen nichts Neues. "Das ist nicht das erste oder das zweite Mal, dass uns das passiert, sondern das war schon häufiger so. Ich freue mich, wenn wir endlich aufhören, diese Fehler zu machen."

Denn eigentlich, erklärte Ducksch, habe man den Gegner gut analysiert. "Wir wussten, wo unsere Räume sind, aber haben sie nicht bespielt. Ich glaube, wir haben immer wieder Platz im Zehnerraum bekommen, aber die Bälle da nicht reinbekommen", haderte der Stürmer. "Das war genau so, wie wir uns das vorgenommen haben, aber warum wir es dann nicht so gespielt haben, das weiß ich nicht."

Einiges vornehmen dürften sich die Bremer nun auch für kommenden Samstag (18.30 Uhr). Dann ist die TSG Hoffenheim zu Gast im Weserstadion und ein anderes Gesicht des SVW gefragt.