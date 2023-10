Aufholjagd abgewehrt: Darmstadt feiert den ersten Sieg der Saison

Dank einer überzeugenden ersten Stunde hat sich der SV Darmstadt 98 den ersten Dreier der laufenden Spielzeit gesichert. Werder Bremen erwachte zu spät, kam nach 0:4-Rückstand zwar noch einmal zurück, aber nicht mehr ran.

Auf der Suche nach dem ersten Saisonsieg bot Lilien-Coach Torsten Lieberknecht zunächst die Elf auf, die beim 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach so fulminant loslegte und zur Pause mit 3:0 führte. Im Vergleich zur jüngsten 1:3-Niederlage beim VfB Stuttgart kehrten also Kempe und der zuletzt rotgesperrte Maglica zurück und verdrängten Riedel und Honsak auf die Bank. Kurzfristig musste jedoch Karic passen, der sich beim Warmmachen verletzte. Nürnberger übernahm die linke Seite.

Bremens Trainer Ole Werner hatte ebenfalls einen weiteren Ausfall in der Defensive zu beklagen. Neben Kapitän Friedl (Bauchmuskelzerrung), der schon das vorangegangene Spiel gegen den 1. FC Köln verpasst hatte, musste der Coach in Darmstadt auch auf Stark, der dessen Binde übernommen hatte, verzichten. Der Innenverteidiger fehlte mit Adduktorenproblemen. Groß ersetzte ihn als einzige Änderung im Vergleich zum 2:1-Heimsieg und führte den SVW als Kapitän auf das Feld.

Bader eröffnet früh

Doch wie schon beim letzten Spiel am Böllenfalltor waren es die Gastgeber, die einen guten Start erwischten und früh in Führung gingen. Nach einem langen Ball von Nürnberger fand Mehlem mit seiner Flanke den eingerückten Bader am zweiten Pfosten, der die Kugel direkt aus der Luft im Tor unterbrachte (5.).

Zu diesem frühen Zeitpunkt waren die Bremer noch nicht im Spiel angekommen - und auch anschließend gelang nach vorne wenig. Zwar übernahm Grün-Weiß etwas mehr die Spielkontrolle, konnte sich aber keine ernstzunehmenden Chancen erarbeiten. Lediglich Ducksch prüfte Schuhen mal, indem er einen Freistoß aus 30 Metern direkt aufs Tor brachte, doch der Keeper war zur Stelle (17.).

Die Darmstädter, die nach Balleroberungen immer wieder schnell den vertikalen Pass suchten, standen dagegen defensiv sicher und blieben unangenehm. Der Lohn sollte folgen: Erneut war es der zu Beginn auffällige Nürnberger, der den Ball hoch in die Tiefe spielte. Dort startete Skarke durch und vollendete eiskalt selbst zum 2:0 (25.).

Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte fanden die Bremer keine Lücke im Darmstädter Defensivverbund. Die vielen Freistoßflanken von Ducksch konnten Schuhen ebenfalls nicht vor Aufgaben stellen und so ging es mit der 2:0-Führung der Lilien in die Kabinen.

Der Pfosten verhindert den Anschluss

Kurz nach der Pause brauchte Darmstadt dann aber eine gehörige Portion Glück. Erstmals wurde eine Freistoßflanke von Ducksch gefährlich, auch wenn der SVW recht wenig dazu beitrug. Von Gjasula sprang der Ball an den Pfosten, anschließend an den Rücken von Schuhen und nicht in das Tor (48.).

Wenig später verteilte Pieper das Geschenk zur Vorentscheidung, nachdem er 25 Meter vor dem eigenen Tor einen fatalen Fehlpass in die Füße von Bader spielte. Der Schienenspieler schickte Mehlem sofort in die Tiefe, der aus kurzer Distanz zum 3:0 einnetzte (50.).

Die Bremer wirkten mit den eingewechselten Njinmah und Woltemade im zweiten Durchgang eigentlich etwas gefährlicher und kamen zu Chancen (56./58.), doch die Gäste blieben glücklos. Stattdessen waren es auf der Gegenseite Hornby, der per Kopf ablegte, und Honsak, dessen Schuss Groß im Strafraum mit dem Arm abblockte, die mit ihrer jeweils ersten Aktion nach der Einwechslung einen Elfmeter rausholten. Kempe übernahm, Pavlenka kam zwar noch an den Ball, konnte das 4:0 aber nicht mehr verhindern (62.).

Bremen läuft in der Schlussphase noch einmal an

Doch plötzlich kamen die Bremer noch einmal zurück. Erst war es Deman, der eine Flanke von Weiser per Kopf im Tor unterbrachte (70.), dann steckte Keita präzise für Ducksch durch. Der Stürmer bediente Veljkovic, der aus kurzer Distanz einschob (79.) - und der Glaube war zurück.

Zunächst ließen die Darmstädter eine gute Konterchance zur Entscheidung durch Honsak liegen (83.), kurz darauf wankten die Lilien dann aber noch einmal gewaltig. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung scheiterte Kownacki per Kopf aus kurzer Distanz an Schuhen und verpasste es, für eine richtig heiße Schlussphase zu sorgen (87.). So brachte der SVD das 4:2 über die Zeit.

Mit dem ersten Saisonsieg im Rücken gastiert Darmstadt am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in Augsburg, der SV Werder empfängt am Abend (18.30 Uhr) die TSG Hoffenheim.