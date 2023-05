Drei Tage Pause und "eine emotionale Rede": Osnabrück winkt Sprung auf Rang vier

Der VfL Osnabrück ist am Montagabend zu Gast beim SC Verl. Mit einem Sieg im Nachbarschaftsduell könnten die Lila-Weißen den Spieltag auf Platz vier beenden - und stünden damit auf dem Relegationsplatz.

Drei Klubs liegen in der Tabelle zwischen dem SC Verl (10.) und dem VfL Osnabrück (6.) - rund 60 Kilometer beträgt der geographische Abstand der beiden Städte. Obwohl der Blick auf die derzeitige tabellarische Position ein eher unbedeutendes Duell im Saisonendspurt vermuten lassen könnte, wäre ein Sieg insbesondere für die Lila-Weißen am Montagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) von enormer Bedeutung.

Wegen Freiburg II: VfL hat Relegationsplatz im Blick

Denn während sich der Sportclub, der zuletzt mit 1:3 in Ingolstadt verlor, im gesicherten Mittelfeld der 3. Liga befindet, darf der VfL nach zwei Jahren der Drittklassigkeit vier Spieltage vor Schluss weiterhin vom Gang in die 2. Bundesliga träumen. Der Rückstand auf die Plätze drei und vier, die derzeit aufgrund des nicht-aufstiegsberechtigten SC Freiburg II für den Osnabrücker Aufstieg in Frage kämen, könnte mit drei Punkten am Montagabend vollständig egalisiert werden.

Nach drei Drittliga-Siegen in Serie sowie dem Einzug ins Landespokal-Finale gewährte Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger seinem Team zu Beginn der vergangenen Woche drei Tage frei, um die Energiereserven kurz vor Saisonende noch einmal aufzufüllen. Ganz so ruhig gestalteten sich die sieben spielfreien Tage in Folge des 4:3-Erfolgs gegen Zwickau dennoch nicht, nachdem Routinier Marc Heider am Donnerstag sein Karriereende verkündet hatte. "Das war eine sehr emotionale Rede in der Kabine", erklärte Schweinsteiger am Freitag im vereinseigenen TV.

Um dem Stürmer einen "gebührenden Abschied" zu bereiten, sollen gegen Verl nun die nächsten drei Zähler folgen. Hoffnung, dass seine Spieler dieses Vorhaben in die Tat umsetzen können, sieht Osnabrücks Coach gegen eine "spielstarke Mannschaft" insbesondere in möglichen Kontersituationen: "Wir müssen über 90 Minuten wirklich kompakt stehen. Wir werden Momente bekomme, auch in der Offensive. Das ist unsere Chance und die werden wir dann hoffentlich auch nutzen", so Schweinsteiger.

Wiemann vertritt wohl gesperrten Gyamfi

Verzichten muss der VfL am Montagabend auf Stamm-Innenverteidiger Maxwell Gyamfi, der aufgrund seiner 10. Gelben Karte erst zum zweiten Mal in dieser Saison nicht im Kader stehen wird. Während Gyamfi bei seinem ersten Ausfall im Oktober in Elversberg (1:4) von Paterson Chato vertreten wurde, stehen die Zeichen diesmal für Niklas Wiemann gut. Der 24-Jährige kam in den letzten drei Drittliga-Partien jeweils kurz vor Schlusspfiff von der Bank und empfahl sich auch im Training als Gyamfi-Vertretung.

Rund 5000 Fans aus Osnabrück werden am Montagabend in der Paderborner Home-Deluxe-Arena vor Ort sein. Das Stadion in Verls Nachbarstadt wird noch zweimal die Heimspielstätte des SC Verl sein, ehe es zu Beginn der neuen Saison zurück in die eigene Sportclub-Arena geht.

Das Restprogramm der 3. Liga