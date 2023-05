Heider verkündet Karriereende: "Mit dem Aufstieg verabschieden"

In einem emotionalen Abschiedsvideo hat Marc Heider sein Karriereende verkündet. Nach über 300 Dritt- und 54 Zweitligaspielen will sich der Osnabrücker mit dem Aufstieg verabschieden.

"Es bleibt mir nichts anderes, als Danke zu sagen", richtet ein sichtlich gerührter Marc Heider in einem auf der Vereinswebseite geteilten Video Abschiedsworte an die Fans des VfL Osnabrück. Am Ende der laufenden Saison verabschiedet sich der 37-Jährige dann - und hängt seine Fußballschuhe an den Nagel.

2003 war Heider als Jugendlicher zu den Niedersachsen gekommen, hatte dort die ersten Schritte im Herrenbereich gemacht und war 2016 nach Stationen bei Werder Bremen und Holstein Kiel nach Osnabrück zurückgekehrt. Nach 312 Spielen in der 3. Liga (68 Tore) und 54 Einsätzen in der 2. Bundesliga (vier Tore) wechselt der im kalifornischen Sacramento geborene Stürmer vom Platz in die Geschäftsstelle der Lila-Weißen - hat zuvor aber noch ein großes Ziel vor Augen.

Routinier träumt vom Aufstieg

"Ich hoffe, dass wir am Ende dieser Saison noch etwas Großes feiern dürfen. Ich würde mich unfassbar gerne mit einem Aufstieg von euch verabschieden", sagt Heider, der in der aktuellen Saison in 33 Spielen sechs Tore erzielt hat.

So richtig verabschieden muss sich der Kapitän vom aktuell Tabellen-Fünften aber nicht. Den Osnabrückern, die hinter den punktgleichen Dresdnern auf den Relegationsplatz schielen und nur drei Punkte Rückstand auf Wiesbaden und den Direktaufstieg haben, wird Heider als Trainee im Bereich Marketing und Vertrieb ab Juli erhalten bleiben.

Heider hat den VfL "maßgeblich mitgeprägt"

"Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit Heidi einen Weg finden konnten, die Zusammenarbeit über den Sommer fortsetzen zu können. Er ist eine absolute Identifikationsfigur und wird die Geschäftsstelle bereichern", so Geschäftsführer Dr. Michael Welling über die Entscheidung, die auch Sportdirektor Amir Shapourzadeh unterstützt.

"Marc ist ein verdienter Spieler und hat die Geschichte des VfL mit seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit über viele Jahre maßgeblich mitgeprägt", lässt sich Shapourzadeh auf der Webseite zitieren. "Er ist auch jetzt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und hat auf vielen Ebenen entscheidenden Anteil an der erfreulichen sportlichen Entwicklung in dieser Saison."