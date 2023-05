Baugenehmigung erteilt: Verl kehrt in die Sportclub-Arena zurück

Nach über zwei Jahren wird der SC Verl in sein Stadion zurückkehren. Die Ostwestfalen haben die Baugenehmigung erhalten und beginnen nun mit der Renovierung, um mit Saisonbeginn 2023/24 die Drittliga-Standards zu erfüllen.

Vor zwei Jahren, kurz vor Saisonbeginn 2021/22, wurde der SC Verl kalt erwischt. Da nach dem Ende der Geisterspiele in der 3. Liga wieder Zuschauer zugelassen waren und die Sportclub-Arena nicht den Anforderungen des DFB entsprach, mussten die Ostwestfalen umziehen. Zunächst nach Lotte, dann nach Paderborn. Zur kommenden Saison, über zwei Jahre nach dem letzten Heimspiel in der gut 5000 Zuschauer fassenden Spielstätte, wird man nun wieder vor heimischem Publikum antreten.

Denn wie der Verein am Freitagnachmittag mitteilte, hat die Stadt Verl dem Klub die Baugenehmigung erteilt. Der weiteren Modernisierung des Stadions sowie der Erneuerung der Flutlichtanlage steht somit nichts mehr im Wege. André Theilmeier, Sprecher des Verwaltungsrates beim SCV, rechnet fest damit, die Bauarbeiten pünktlich zum Saisonstart 2023/24 abzuschließen: "Wir gehen fest davon aus, dass wir rechtzeitig fertig werden und einem Saisonauftakt mit Heimspielen in unserer Sportclub Arena somit nichts mehr im Wege steht."

Um die Anforderungen zu erfüllen, musste das Flutlicht von 450 auf 800 Lux aufgerüstet werden. Außerdem muss die bisherige Anzahl an Sitzplätzen - 1434 - auf die Mindestanzahl an 2000 Schalen angehoben werden. Dafür rüstet man die Osttribüne auf und funktioniert diese zum reinen Sitzplatzbereich um.

Theilmeier habe mit seinem Gremium, das für die Umbauarbeiten zuständig ist, mehrere Hürden überwinden müssen. "Nun sind wir froh, dass wir unseren Fans und Partnern endlich wieder Drittligafußball in Verl anbieten können." Zuvor stehen für die Verler, deren Klassenerhalt in der 3. Liga bereits feststeht, noch zwei Heimspiele in der Paderborner Home-Deluxe-Arena an.