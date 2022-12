Drei Bayern-Profis überzeugen: Die Achse der Gewinner

Die Hierarchie beim FC Bayern ist klar bestimmt: Manuel Neuer der Kapitän, Thomas Müller erster, Joshua Kimmich zweiter Stellvertreter. Auch auf dem Platz bildet dieses Trio in der Regel zumindest den Großteil der Achse, wenn es fit ist. In der Hinrunde hat sich jedoch eine weitere gebildet, mit einem Gewinner aus jedem Mannschaftsteil.

Fangen wir hinten an und damit unweigerlich bei Dayot Upamecano. Der Franzose blickte im Sommer auf eine holprige erste Saison zurück. Mit Matthijs de Ligt verpflichteten die Bayern zudem einen weiteren Star für die Innenverteidigung. Doch während der Niederländer noch nicht vollends überzeugte, startete Upamecano durch. Der 24-Jährige lieferte fast durchgehend starke Leistungen in der Liga und der Champions League ab, absolvierte auch dadurch praktisch jedes Pflichtspiel und gilt als gesetzt.

Upamecano und die Frage der Kontinuität

Daran wird sich in der Rückrunde nichts ändern, zumal Lucas Hernandez mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Auch im französischen Nationalteam kämpfte sich Upamecano auf den letzten Drücker ins Team, war bei der Weltmeisterschaft Stammspieler. Für dieses Ziel investierte er seit Sommer sehr viel Energie, unter anderem mit Co-Trainer Dino Toppmöller. Die Frage wird sein, ob er nun dieses Level halten kann oder ob irgendwann ein kleiner Formeinbruch droht. Kann er diesen verhindern, haben die Münchner einen internationalen Top-Verteidiger.

Musiala ist fester Bestandteil des Münchner Erfolgskonzept

Im Mittelfeld führt kein Weg mehr an Jamal Musiala vorbei, weder beim FC Bayern noch im deutschen Nationalteam. Zu Saisonbeginn war dies bei allem Talent keineswegs so klar gewesen, auch und vor allem wegen der enormen Konkurrenzsituation bei den Münchnern. Doch der 19-Jährige lieferte vom ersten Pflichtspiel an, dem 5:3 im Supercup bei RB Leipzig, starke Leistungen, seine 16 Scorerpunkte in der Liga toppt niemand.

Mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem Technischen Direktor Marco Neppe hatte Musiala schon immer starke Fürsprecher im Klub, mittlerweile setzt auch Trainer Julian Nagelsmann voll auf den feinen Fußballer. Einer, für den die Leute ins Stadion gehen und der längst zum Publikumsliebling in der Allianz-Arena geworden ist. Die Frage lautet mittlerweile nicht mehr, ob Musiala spielt, sondern wer mit ihm auf dem Platz steht.

Vertragsverlängerung dank weiterer Tore für Choupo-Moting?

Die Frage bei Eric Maxim Choupo-Moting lautet, ob er seinen beeindruckenden Lauf aus dem Herbst auch nur ansatzweise fortsetzen kann. Erst verletzt, dann Reservist, den kamerunischen WM-Teilnehmer hatten nicht Wenige schon abgeschrieben. Sie alle mussten ab dem 16. Oktober Abbitte leisten, als Choupo-Moting für den verletzten Müller gegen den SC Freiburg im Sturmzentrum auflief und von da an traf und traf und traf: sechsmal in der Bundesliga, zweimal im DFB-Pokal, dreimal in der Champions League.

Ein Torjäger, aber auch ein Kombinationsspieler, der andere gut einsetzen kann. Der 33-Jährige erlebte die vielleicht besten Wochen seiner Karriere und verhandelt nun über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. Weitere Tore wäre ein gutes Argument…