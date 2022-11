Früher Schock: Hernandez verletzt sich

Das Verletzungspech scheint Frankreich treu zu bleiben. In der Partie gegen Australien war für Lucas Hernandez schon nach wenigen Minuten Schluss.

Mit viel Tempo ging der amtierende Weltmeister die Partie gegen die Australier an. Doch dann lief der erste Konter über die rechte Seite. Hernandez versuchte Matthew Leckie am Pass in den Strafraum zu hindern und verdrehte sich dabei allem Anschein nach ohne Einwirkung des Gegners unglücklich das Knie.

Der Bayern-Spieler ging sofort zu Boden und fasste sich an sein rechtes Knie, während Craig Goodwin den Konter für Australien erfolgreich abschloss. Hernandez musste gestützt das Feld verlassen und Theo Hernandez ersetzte ihn ab der 13. Minute. Mit Bangen wird Frankreich und auch der FC Bayern jetzt auf die Diagnose warten.

Die Liste prominenter Ausfälle beim Team von Didier Deschamps ist damit lang. Es fehlen verletzungsbedingt bereits Karim Benzema (Real Madrid), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), Paul Pogba (Juventus Turin) und N'Golo Kanté (FC Chelsea).