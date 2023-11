Dortmunds Wiedersehen mit Führich

Ein Spiel noch, dann verabschiedet sich Borussia Dortmund nach intensiven Wochen in die Länderspielpause. BVB-Trainer Edin Terzic erwartet am Samstag in Stuttgart eine schwierige Aufgabe. Nicht nur wegen des formstarken Ex-Borussen Chris Führich.

In der Vorsaison spielte der VfB Stuttgart noch gegen den Abstieg, aktuell liegt er dagegen auf Rang drei - und damit einen Platz vor dem punktgleichen BVB. Zu verdanken haben die Schwaben das ihrem zuletzt verletzten Torjäger Serhou Guirassy, der in acht Bundesligaspielen bereits 14 Mal treffen konnte. Vor allem aber auch ihrem Trainer Sebastian Hoeneß, der dem VfB eine klare Spielidee vermittelte. "Sebastian", sagt daher auch Dortmunds Trainer Edin Terzic vor dem Aufeinandertreffen in Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), "macht einen herausragenden Job. Das sieht man nicht nur an den Ergebnissen, sondern auch an der Art und Weise, wie sie Fußball spielen."

Der 41-Jährige hebt insbesondere das Ballbesitzspiel der Stuttgarter, ihre Flexibilität und ihr Tempo im Konterspiel hervor. Aber auch die Abwehr sei "sehr stabil": "Sie haben wenige Gegentore kassiert und nur wenige Torchancen zugelassen." 13 Mal erst musste der VfB einen Treffer einstecken, nur drei Teams in der Liga (München, Leverkusen, Leipzig) stehen noch sicherer. Der BVB kassierte bislang 15 Gegentore - vier davon allein am vergangenen Samstag im Topspiel gegen den FC Bayern.

Wollen dafür sorgen, dass es auch eine schwierige Aufgabe für sie wird. Edin Terzic

Wiedergutmachung für die indisponierte Leistung gegen die Münchner leistete die Terzic-Elf zumindest teilweise drei Tage später in der Champions League gegen Newcastle United (2:0). In der Bundesliga aber muss die Borussia ebenfalls punkten, um nicht den Anschluss an die Spitze - Tabellenführer Leverkusen ist sieben Punkte entfernt, die Bayern fünf - komplett zu verlieren. Doch auch Stuttgart wolle oben dranbleiben, sagt Terzic und prognostiziert eine "schwierige Aufgabe" für sein Team. "Wir wollen aber dafür sorgen, dass es auch eine schwierige Aufgabe für sie wird."

Besondere Brisanz dürfte die Partie für vier Stuttgarter haben, die früher das Trikot des BVB trugen: Dan-Axel Zagadou, Pascal Stenzel, Atakan Karazor und Chris Führich, der am Freitag von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die kommenden Länderspiele berufen wurde. Mit Führich, Zagadou und Stenzel arbeitete Terzic beim BVB teils in der Jugend, teils bei den Profis zusammen.

Führich? "Damals noch ein sehr schmächtiger Dribbler"

Insbesondere die Entwicklung von Führich, der sich in Stuttgart als Stammkraft etablieren konnte und inzwischen sogar auf eine EM-Teilnahme hoffen darf, freut den BVB-Trainer, nachdem sich der Offensivspieler in Dortmund zunächst nicht in der Bundesliga durchsetzen konnte.

"Chris ist damals zu mir in die U 16 gewechselt. Er war damals noch ein sehr schmächtiger Dribbler. Ich war dann auch später mit dabei, als wir ihn zu den Profis hochgezogen haben in der Corona-Phase", erinnert sich Terzic. "Er musste einen harten Weg gehen und hat es nie akzeptiert, wenn ihm gesagt wurde, dass es nicht reicht für ganz oben. Er ist dann Umwege gegangen über die zweite Liga und kleinere Vereine. Und es freut mich ungemein, dass dieser Weg jetzt belohnt wurde."

Am Samstag allerdings werde das Daumendrücken für die weitere Karriere vorübergehend ausgesetzt: "Dann werden wir versuchen, ihm die Grenzen aufzuzeigen."