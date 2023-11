DFB-Kader: Nagelsmann beruft Ducksch und Blaswich

Julian Nagelsmann hat am Freitag seinen zweiten Kader als Bundestrainer berufen - und Änderungen vorgenommen. Mit Marvin Ducksch und Janis Blaswich sind erneut zwei Neulinge dabei.

Es ist die letzte Länderspielphase des Kalenderjahres und die vorletzte vor der Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli 2024). Entsprechend war mit Spannung erwartet worden, wen Julian Nagelsmann für sein zweites Aufgebot als Bundestrainer nominiert. Das Ergebnis: Mit Werder Bremens Torjäger Marvin Ducksch und RB Leipzigs Torwart Janis Blaswich sind erneut zwei Neulinge dabei, wenn Deutschland am Samstag, 18. November, in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Ralf Rangnicks Österreicher testet (jeweils um 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

Der 29-jährige Ducksch legte mit vier Toren und fünf Vorlagen einen Topstart in die neue Saison hin und könnte nun wie früher an der Weser wieder an der Seite von Niclas Füllkrug stürmen. Der 32-jährige Blaswich, im Sommer 2022 und damit ein Jahr nach Nagelsmanns Zeit in Leipzig zu RB gewechselt, hatte in der vergangenen Saison den verletzten Stammkeeper Peter Gulacsi vertreten, den Platz zwischen den Pfosten nach dessen Genesung aber dank starker Leistungen behalten.

Nicht zum Kader, den der DFB am Freitag veröffentlichte, gehören wie erwartet Manuel Neuer, der nach eigener Aussage aus "medizinischen Gründen" auf ein Comeback verzichtet, sowie Teamkollege Jamal Musiala, der sich am Mittwochabend im Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Galatasaray (2:1) am Oberschenkel verletzte.

Kein Platz für Raum, Behrens und Leno

Dafür kehren die genesenen Felix Nmecha (BVB), Benjamin Henrichs (Leipzig) und Serge Gnabry (FC Bayern) zurück. Weichen müssen unter anderem David Raum (Leipzig), Kevin Behrens (Union Berlin) und Bernd Leno (Fulham). Auch Dortmunds Nico Schlotterbeck fehlt erneut.

Nagelsmann hatte Mitte Oktober auf der US-Reise als Nachfolger von Hansi Flick eine vielversprechende Bundestrainer-Premiere gefeiert, auch wenn seine Mannschaft nur gegen die USA (3:1), nicht aber gegen Mexiko (2:2) gewann. Vor der Nominierung seines EM-Kaders bleiben neben den Länderspielen gegen die Türkei und in Österreich nur noch jene im kommenden März.

"Ich freue mich absolut auf diese beiden Spiele", sagt Nagelsmann. "Darauf, dass es emotional und laut wird. In Berlin werden auch viele türkische Fans im Stadion sein. Und gegen Österreich ist es ein Nachbarschaftsduell, ein Prestigeduell in einer wunderschönen Stadt und einem sehr geschichtsträchtigen Stadion. Auch in Wien wird es sicher eine außergewöhnliche Stimmung und ein bedeutendes Spiel für uns. Es sind zwei Tests, die wir nutzen wollen und die unter dem Vorzeichen Emotionalität stehen."

Am Montagvormittag kommen die Nationalspieler in Frankfurt am Main zusammen, ehe es am Freitag weiter nach Berlin und am Montag weiter nach Wien geht.