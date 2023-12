RB-Trainer Marco Rose ist der Meinung, dass die Dortmunder "anders auftreten" als zuletzt im Pokal und auch beim 1:1 in Leverkusen - allein schon deshalb weil es ein Heimspiel ist. Dazu noch "mit dem Druck, der da jetzt auf dem Kessel ist". "Wir glauben, dass wir so am besten unseren Plan auf den Platz bekommen und dass wir Dortmund in der Konstellation gut bespielen können", sagte der Coach zur Aufstellung bei "Sky".