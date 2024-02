Bei den Gästen wollte Christian Streich nicht zu sehr auf den frühen Gegentoren "herumreiten, sonst fangen sie an zu wackeln". In Bremen kassierte der Sport-Club einen Gegentreffer in den ersten zehn Minuten, gegen Stuttgart sogar zwei. Umso mehr gelte es gegen die "handlungsschnellen" Mannschaften, zu denen auch der BVB gehört, "auch ballfern wach zu sein, nicht abzuschalten".