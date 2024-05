Dorsch: "Wenn du gegen so einen Gegner spielst …"

Niklas Dorsch (26) stand gegen Stuttgart erstmals seit Januar wieder in der Augsburger Startelf - und zog nach dem 0:1 ein durchaus positives Fazit.

Sieben Sekunden lang überlegte Niklas Dorsch am Freitagabend, pustete einmal durch und grinste: "Tore", sagte der Mittelfeldspieler des FC Augsburg und erläuterte seine knappe Antwort auf die Frage, was seiner Mannschaft in den letzten Wochen fehle. Einerseits "haben wir zu viele Tore kassiert", erklärte Dorsch. "Die defensive Kompaktheit hat uns immer ausgezeichnet."

Vierte FCA-Niederlage in Folge

Auf der anderen Seite gehen dem FCA die Umschaltmomente abhanden, "um dann gefährlich zu werden", findet nicht nur der 26-Jährige. "Das fehlt uns in den letzten Spielen. Ich glaube, heute war es eher andersrum, dass wir gut standen, aber nach vorne hin wenig zusammen ging."

Wenig traf es gut. Beim 0:1 gegen den VfB am Freitagabend, der vierten Augsburger Niederlage in Folge, lief der FCA fast nur hinterher, kam am Ende gerade mal auf 23 Prozent Ballbesitz und zwei eher halbgare Torchancen. "Wenn du gegen so einen Gegner spielst", verteidigte Dorsch sich und seine Kollegen, "der fußballerisch immer Lösungen hat, und du 90 Minuten lang viel dem Ball hinterherläufst, dann ist es natürlich auch schwierig, im Ballbesitz die Körner zu haben, um entscheidend gefährlich zu werden."

Zwei lange Bälle habe seine Mannschaft am Ende nochmal "eingestreut", analysierte Dorsch, "aber ich muss heute auch einfach mal sagen, dass der Gegner extrem gut war. Und uns mit dem Ball auch ganz klar bespielt hat, und wir viele Schwierigkeiten hatten, in die Zweikämpfe zu kommen."

"Es geht um die Art und Weise"

Trotzdem zeigte sich der Mittelfeldspieler zufrieden mit der Gangart seines Teams: "Es ist klar, es geht um die Art und Weise. In Dortmund, auch gegen Bremen war es nicht gut, da haben wir uns nicht gewehrt, haben es über uns ergehen lassen. Heute glaube ich schon, dass wir dagegengehalten haben."

Auch er, der zum ersten Mal seit Januar wieder in der Startelf aufgetaucht war. "War schön", freute sich Dorsch, der wie so oft in den vergangenen zwei Jahren mit anhaltenden Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. "Ich habe versucht, mich reinzuhauen, viel zu laufen. Wie gesagt, dass es schwer ist gegen so einen Gegner, ist ganz klar. Aber für mich persönlich ist es schön, dass ich wieder ran durfte."