Stuttgart dominiert harmlose Augsburger und stellt Vereinsrekord auf

Der VfB Stuttgart hat sich am 33. Spieltag verdient mit 1:0 beim FC Augsburg durchgesetzt und sich mindestens bis Sonntag auf den 2. Platz geschoben. Die Fuggerstädter verlieren mit der vierten Niederlage in Serie die Europapokal-Plätze aus den Augen.

Das Tor des Tages: Serhou Guirassy (rotes Trikot) bugsiert den Ball an Tomas Koubek (li.) zum 1:0 vorbei. IMAGO/MIS

Im Vergleich zum deutlichen 1:5 in Dortmund, bei dem der FC Augsburg zum dritten Mal in Folge leer ausgegangen war, konnte sich Jess Thorup gegen den VfB Stuttgart wieder auf Jakic (nach Gelbsperre) und Iago (zuletzt Fußprellung), der sein 100. Bundesliga-Spiel und gleichzeitig das letzte Heimspiel für den FCA absolvierte, verlassen. Bauer und Pedersen mussten auf die Bank. Außerdem begann Dorsch für Maier. Auch Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß durfte sich nach dem 3:1 gegen den FC Bayern über zwei Rückkehrer freuen: Millot und Mittelstädt ersetzen nach ihren Gelbsperren Rouault und Karazor.

Koubek und der Pfosten retten gegen Leweling

Bei den Fuggerstädtern, die als Neunter noch auf Europa hofften, übernahm der bereits für die Champions League qualifizierte VfB von Beginn an die Spielkontrolle und suchte nach der Lücke in einer dicht gestaffelten FCA-Defensive. Leweling näherte sich früh erstmals an (2.), verzog im Strafraum aber ebenso wie Führich (13.).

Von den Gastgebern kam derweil wenig. Einen Freistoß aus 18 Metern zentral vor dem Tor setzte Vargas in die Mauer und sorgte damit für die bis dahin gefährlichste Annäherung (25.). Auf der Gegenseite prüfte Undav nach einem Doppelpass mit Guirassy FCA-Keeper Koubek (30.). Wenig später hatte dieser dann etwas Glück, als er sich von einem Schuss aus spitzem Winkel von Leweling fast überraschen ließ, den Ball aber noch gerade an den Pfosten lenkte. Undav köpfte den Abpraller auf das Tordach (35.). Augsburg näherte sich kurz vor der Pause noch einmal an (42./43.), konnte Nübel aber weiterhin nicht fordern, weshalb es torlos in die Pause ging.

Millot bedient Guirassy zum 1:0

Das 0:0 hatte nach dem Seitenwechsel aber nur für kurze Zeit bestand. Ein feiner Chip über die Abwehr von Millot, abgerundet von einer perfekten Ballmitnahme und dem erfolgreichen Abschluss von Guirassy sorgte für die Stuttgarter Führung (48.).

Führich hatte kurz darauf gar das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aus spitzem Winkel aber an Koubek (51.). Anschließend dominierte der VfB den Ballbesitz (77 Prozent), ließ die Kugel laufen und Augsburg gar nicht erst ins Spiel kommen. Eine weitere Annäherung von Undav aus der Distanz parierte Koubek (65.)

Das Aufbäumen der Augsburger blieb in der Schlussphase nahezu völlig aus. Ein harmloser Freistoß von Maier (72.), ein deutlich verzogener Abschluss von Michel (78.) und ein Kopfball über das Tor von Demirovic (90.+4) markierten die einzigen Annäherungen.

Stuttgart holt erstmals 22 Siege

Auf der Gegenseite hatten Silas (87.) und Jeong (90.+1) freistehend vor Koubek zwar die Entscheidung verpasst, doch auch ohne den zweiten Treffer des Tages feierte der VfB den 22. Saisonsieg - so viele, wie zuvor noch nie in einer Bundesliga-Saison. Der FCA musste derweil die vierte Niederlage in Serie verkraften und erlebte ein Rückschlag im Kampf um die Europapokal-Plätze.

Damit steht der VfB nun bei 70 Zählern - und stellt damit einen weiteren Rekord ein. Erst einmal erreichte der Verein die gleiche Anzahl in der Drei-Punkte-Ära: In der Meistersaison 2006/07. Im Meisterjahr 1991/92 wären es umgerechnet zwar 73 gewesen, allerdings in 38 Partien.

Wie gewohnt findet am 34. Spieltag alle Spiele zur gleichen Zeit statt. Augsburg reist am Samstag (15.30 Uhr) zu Meister Leverkusen, Stuttgart empfängt Gladbach.