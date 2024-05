2022/23 befanden sich sowohl der FCA als auch der VfB noch in ganz anderen Tabellenregionen. Da Stuttgart am 34. Spieltag nicht über ein 1:1 gegen Hoffenheim hinauskam, blieb Augsburg als Fünfzehnter über dem Strich, Stuttgart musste in die Relegation. Die Augsburger haben bereits jetzt fünf Zähler mehr auf dem Konto als in der Vorsaison, bei den Stuttgartern sind es 34 - und damit ein neuer Bundesligarekord, gleichauf mit Bayer 04, die in diesem Jahr bislang ebenfalls 34 Zähler mehr sammelten.