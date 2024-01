Doppelsperre: Vranckx und Svanberg fehlen in Heidenheim

Niko Kovac war nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 1:1 in Mainz, dennoch wird der Trainer des VfL Wolfsburg sein Team mindestens auf einer Position umbauen müssen.

Das Duell um den Platz an der Seite von Maximilian Arnold hat erst einmal Aster Vranckx für sich entschieden. Der Belgier startete am Samstag in Mainz (1:1), Mattias Svanberg kam nach 70 Minuten für seinen internen Konkurrenten ins Spiel.

In der neuen 4-2-3-1-Formation ist in der Regel nur ein Platz frei für das Duo, das sich nun allerdings selbst aus dem Verkehr zieht: Vranckx kassierte schon in der Anfangsphase die Gelbe Karte, Svanberg senste in der Schlussphase Gegenspieler Oniswo um und wurde ebenfalls verwarnt - für beide Wolfsburger war es zum fünften mal Gelb in dieser Saison. Trainer Niko Kovac muss also umbauen.

Die Wahl dürfte auf Gerhardt fallen

Und da dürfte die Wahl nun auf Yannick Gerhardt fallen, der aktuell zu den Verlierern der Vorbereitung gehört. Auf der Doppelsechs ist er derzeit offenbar nur die Nummer vier, sowohl im Test gegen Schalke (3:2) als auch nun in Mainz kam er als Ersatz-Zehner für Lovro Majer ins Spiel. Am Wochenende Sekunden vor Spielende.

Ich glaube einfach, es liegt daran, dass ich ein Spieler bin, der jetzt nicht so auffällt durch seine Spielweise. Yannick Gerhardt

Gerhardt ist zwar ein Spieler, der immer wieder gelobt wird von Kovac, und doch findet der Trainer in dieser Saison nur selten einen Platz für diesen flexiblen Fußballer. "Ich glaube einfach", sagt der 29-Jährige zur immer wiederkehrenden Versetzung auf die Bank, "es liegt daran, dass ich ein Spieler bin, der jetzt nicht so auffällt durch seine Spielweise."

Gerhardt macht Meter in beide Richtungen, läuft Löcher zu, schafft Räume für die Teamkollegen. Selten spektakulär, aber fast immer zuverlässig. Am Samstag in Heidenheim dürfte er eine nächste Bewährungschance erhalten - aufgrund der Doppelsperre von Vranckx und Svanberg als Teil der Doppelsechs an der Seite von Kumpel Arnold.