Doppelpacker Schleusener: "Aggressiv und mit Vollgas spielen"

Der Karlsruher SC empfängt Hansa Rostock mit viel Selbstvertrauen, aber ohne jegliche Überheblichkeit.

Karlsruhes Fabian Schleusener ist stark in Form. IMAGO/Eibner

Nach verpatztem Saisonstart ist der KSC in der Spur. Seit vier Pflichtspielen sind die Badener ungeschlagen. Das jüngste 6:0 beim SSV Jahn Regensburg war der zweite Sieg in Folge, nun wollen Chefcoach Christian Eichner und seine Profis am Samstag gegen Hansa Rostock nachlegen (13 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Ich glaube, die Vorzeichen könnten schlechter sein aktuell. Meine Jungs sind gut drauf. Deswegen hoffe ich, dass wir die Verfassung der letzten zwei bis drei Wochen mit ins Stadion nehmen können", sagt Eichner.

Er betont aber auch, dass die Partie gegen die Hanseaten kein Selbstläufer wird. "Das wird eine herausfordernde Aufgabe, wenn man sieht, gegen wen unser Gegner in dieser Saison schon gepunktet hat." Neun Punkte stehen auf der Habenseite, also zwei mehr als der KSC, geholt auswärts beim Hamburger SV sowie vor eigenem Publikum gegen den FC St. Pauli und Arminia Bielefeld.

Sie haben ein gutes Gesamtpaket aus Robustheit, Tempo und Spielfreude. Christian Eichner

Zudem bescheinigt Eichner Rostock eine körperlich starke Defensive: "Wenn ich an die letzte Linie denke, da haben sie viel Physis und Wucht dabei." Die Rede ist von Ryan Malone und den beiden in Karlsruhe bestens bekannten Lukas Fröde und Damian Roßbach. Und: "Sie haben ein gutes Gesamtpaket aus Robustheit, Tempo und Spielfreude."

"Das wird ein harter Brocken", warnt auch Fabian Schleusener, der in der Karlsruher Doppelsitze gesetzt ist. Man habe zwar in Regensburg gut gespielt, "aber vom 6:0 dürfen wir uns nicht blenden lassen." Sein Rat: "Weiter aggressiv und mit Vollgas spielen, dann können wir gut bestehen."

In Regensburg ging Schleusener als Doppeltorschütze, Matchwinner und kicker-Spieler des Tages mit bestem Beispiel voran.