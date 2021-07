Doch nur 5000 Zuschauer - Die Eintracht zieht eine Klage in Erwägung

Nach einer Genehmigung des Gesundheitsamts der Stadt Frankfurt hatte die Eintracht mit 10.000 Fans beim Testspiel gegen St. Etienne am kommenden Samstag (15.30 Uhr) geplant. Das Land Hessen spielt dabei jedoch nicht mit.

Das hessische Bundesland hat sich am Sonntag mit einer "Klarstellung zur Auslegung und damit zur Genehmigung von großen Sport- und Kulturveranstaltungen an die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte gewandt".



Die ursprünglich zugelassenen 10.000 Fans gegen St. Etienne bewertete Eintracht-Justiziar Philipp Reschke am Freitag als "ersten guten Kompromiss in die richtige Richtung". Die Regelung sah vor, dass mindestens 5000 Zuschauer geimpft oder genesen sein müssen. Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) erklärte dazu vor einigen Tagen: "Ab einer Inzidenz von 35 erlaubt das Land Hessen nur bis zu 5000 Zuschauende. Aber Geimpfte und Genesene zählen zusätzlich. Deshalb lasst Euch impfen, liebe Eintracht-Fans!" Diese Auffassung schien sich mit den am vergangenen Donnerstag publizierten Auslegungshinweisen zur Coronavirus-Schutzverordnung zu decken.

Doch am Sonntag grätschte das Land Hessen mit einer "Klarstellung" dazwischen, darin heißt es unter anderen: "Wird die 7-Tage-Inzidenz von 35 überschritten, liegt die Höchstgrenze bei 5000 Zuschauenden. Bei der Auslegung der Leitlinien hat sich gezeigt, dass es folgender Klarstellung bedarf: Bei den 5.000 handelt es sich um die maximale Zahl Zuschauender. Eine Ausweitung im Sinne von '5.000 + Geimpfte und Genesene' ist nicht vorgesehen."

Große Unwägbarkeiten beim Ticketing

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankfurt liegt laut RKI - Stand Montagmorgen - bei 36,7. Angesichts dieser Regelung gibt es für die Klubs und ihre Fans keine Planungssicherheit. Denkbar wäre beispielsweise, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den kommenden Tagen wieder auf unter 35 fällt, am Samstag aber plötzlich abermals höher liegt. Wie soll vor dem Hintergrund solcher Unwägbarkeiten das Ticketing abgewickelt werden?

Geimpfte und Nicht-Geimpfte gleichgestellt: SGE erwägt Klageweg

Hinzu kommt: Viele Experten warnen bereits vor deutlich höheren Inzidenzen spätestens im Herbst. Eine Stadionauslastung mit maximal 5000 Fans scheint somit vorprogrammiert, sollten die Regeln nicht gelockert werden. Dass Geimpfte und Genesene gleichgestellt werden mit Nicht-Geimpften, wird bei Eintracht Frankfurt mit Unverständnis aufgenommen. Die Verantwortlichen überlegen nun, den Klageweg zu beschreiten.