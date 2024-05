Disziplinarische Gründe: Köln suspendiert Talent Diehl

Am Dienstagnachmittag startete der 1. FC Köln in die Trainingswoche vor dem Saisonfinale, das über den Klassenerhalt entscheidet. Talent Justin Diehl durfte dabei nicht mitwirken.

Der 19 Jahre alte Offensivspieler hatte beim emotionalen 3:2-Sieg der Geißböcke gegen Union Berlin zuletzt nicht im Kader gestanden - und dürfte das für den 1. FC Köln in dieser Saison auch nicht mehr tun. In der Einheit am Dienstag machte Diehl die Übungen von Trainer Timo Schultz nicht mit. Der Geißblog zitiert Sport-Geschäftsführer Christian Keller: "Justin trainiert diese Woche aus disziplinarischen Gründen individuell.”

Der mögliche Grund: Diehl war gegen die Berliner - anders als andere verletzte oder nicht nominierte Mitspieler - nicht im Stadion gewesen. Schultz hatte anschließend sportliche Gründe für die Nicht-Berücksichtigung angedeutet. In der Woche zuvor war der Dribbler noch beim 0:0 gegen den SC Freiburg eingewechselt worden, was Hoffnungen auf mögliche weitere Einsätze im Saisonfinale genährt hatte. Zuvor hatte ihn eine Muskelverletzung im Oberschenkel wochenlang gestoppt.

Endspiel ohne das Talent

Es könnte sein vorerst letzter Einsatz im FC-Trikot gewesen sein. Diehl, der in Köln geboren wurde und seit seinem neunten Lebensjahr für den Effzeh spielt, will den Verein im Sommer ablösefrei verlassen - vermutlich in Richtung VfB Stuttgart.

Für seine Kollegen steht am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das existenzielle Duell mit dem 1. FC Heidenheim an. Nur ein Sieg kann dann zumindest noch den rettenden Sprung auf den Relegationsplatz bedeuten. Ein Unterfangen, für das Diehl nun keine Rolle mehr spielt.