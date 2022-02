Diskussionen im Nordderby: Referee Siebert bewertet die strittigen Szenen

Handspiel? Deliberate Play? Foulelfmeter? Beim Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen (2:3) stand Daniel Siebert mehrmals im Fokus. Nach dem Spiel bezog der Referee Stellung.

Zunächst einmal nutzte der Berliner im Sky-Interview die Gelegenheit, beiden Teams zu danken. "Ich fand es klasse, trotz der strittigen Situationen und der hitzigen Atmosphäre, wie beide Mannschaften mich als Schiedsrichter akzeptiert haben." Es sei auch für den 37-Jährigen "nicht selbstverständlich, dass man so eine Akzeptanz erfährt. Dafür wollte ich mich in der Öffentlichkeit bedanken, genauso wie ich es auch bei den Spielern gemacht habe."

Anschließend bezog Daniel Siebert Stellung zu ...

...dem ersten Handelfmeter gegen Hamburgs Jonas Meffert (10.):

"Das ist für mich nach aktueller Auslegung ein strafbares Handspiel. Der Videobeweis hat mich darüber informiert, dass die Hand seitlich vom Körper leicht angewinkelt ausgestreckt ist. Das Problem von dem Verteidiger ist in dem Moment, dass nur das Handspiel die Flanke unterbindet und die Flanke blockt."

... den Diskussionen, ob nach dem Handspiel ein "Deliberate Play" vorlag und der anschließende Kopfballtreffer vom im Abseits stehenden Leonardo Bittencourt deswegen hätte zählen müssen:

"Ich stelle es mal andersrum: Wenn diese Flanke mit dem Knie oder mit dem ausgestreckten Fuß geblockt worden wäre, dann würden wir auch nicht von einer neuen Situation reden. Dann würde diese strafbare Abseitsposition strafbar bleiben. Genau das Gleiche ist es jetzt beim Handspiel: Für mich ist es ein Blocken, kein bewusstes Weiterleiten mit der Hand, dass er den Ball mit Absicht unbedingt oben wegfaustet und zu diesem im Abseits stehenden Spieler befördert. Sondern es ist einfach nur ein Blocken des Balles und für mich keine absichtliche Handlung im Sinne von, dass die Abseitsposition aufgehoben ist. Deswegen bleibt also das Handspiel strafbar und es gibt Elfmeter."

... dem gepfiffenen Foul von Robert Glatzel an Ömer Toprak vor dem vermeintlichen 1:1 (19.):

"Wir können nicht sagen, dass es ein Zweikampf um den Ball ist. Wir haben nicht gesehen, dass Glatzel schon zum Ball hochspringt und den Ball aufs Tor köpfen möchte in dem Zweikampf mit Toprak. Für mich hat Toprak die bessere Position zum Ball. Wir sehen Glatzel, der hinter ihm mit beiden Händen Toprak in den Torwart reinschiebt. Dadurch verliert Toprak so ein bisschen die Balance zum Ball und prallt mit dem Torwart zusammen. Für mich war das auschlaggebend und ausreichend, dass ich auf Foul entscheide."

... dem nicht gegebenen Elfmeter für Werder nach einem Zweikampf zwischen Weiser und den Hamburgern Muheim und Alidou (22.):

"Ich sehe, dass Weiser vorher hochspringt und dem Fußtreffer aus dem Weg gehen möchte. Dann sehe ich auch, dass die Hand ein bisschen im Gesicht ist. Ich war mir nicht bewusst, ob es wirklich auf der Linie oder außerhalb ist. Für mich in Gänze aber kein Elfmeterpfiff. Und ehrlicherweise jetzt auch bisschen Einmaleins des Schiedsrichters: Wenn ich vorher zwei strittige Situationen gegen den HSV pfeife und habe so eine Situation, wo man Foul geben kann, aber nicht muss, dann gebe ich da nicht auch noch die dritte Entscheidung gegen den HSV."

... dem zweiten Handelfmeter gegen Bakery Jatta (51.):

"Die Hand ist ja fast auf Schulterhöhe, auf Kopfhöhe. Auch hier haben wir wieder die Situation wie bei der ersten Szene, dass der Ball erwartbar ist. Man kann nicht sagen, dass die Spieler nicht wussten, wo der Ball herkam, sondern es ist klar, dass der Ball Richtung Tor getreten wird. Auch wenn der Spieler sich wegdreht, ist das kein Alibi und keine Entschuldigung, dass vorher die Hand in einer Position ist, die nach aktuellen Regeln strafbar ist."

