Dinkci-Nachfolger? Heidenheim verpflichtet Top-Sprinter Conteh

Der 1. FC Heidenheim treibt seine Planungen für die zweite Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte weiter voran. Im Sommer wechselt in Sirlord Conteh vom SC Paderborn ein Stürmer auf den Schlossberg, der die von Eren Dinkci hinterlassene Lücke schließen könnte.

In Julian Niehues (1. FC Kaiserslautern) und Luca Kerber (1. FC Saarbrücken) hat der 1. FC Heidenheim bereits zwei Spieler für die kommende Saison verpflichtet, am Montag stellte der Aufsteiger seinen dritten Neuzugang vor. Von Zweitligist SC Paderborn kommt Sirlord Conteh zum FCH und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Unter den Top-Sprintern der Liga

Conteh besticht insbesondere durch sein hohes Tempo, das ihn im Sprint-Ranking der 2. Bundesliga mit einem Spitzenwert von 36,13 km/h zu den fünf schnellsten Spielern der aktuellen Spielzeit zählen lässt. In Eren Dinkci verliert Heidenheim im Sommer den schnellsten Spieler im aktuellen Kader im Sommer an den SC Freiburg. Eine Lücke, die Conteh schließen könnte.

"Sirlord ist ein sehr interessanter Spieler, der insbesondere durch seine außergewöhnliche Schnelligkeit hervorsticht. Wir glauben fest daran, dass er durch seine Spielweise eine Bereicherung für unser Spiel sein wird", unterstreicht Robert Strauß, Bereichsleiter Sport in Heidenheim, in einer Vereinsmitteilung.

In Paderborn ist man derweil stolz, "einen weiteren Spieler auf ein höheres Level gebracht zu haben. Sirlord hinterlässt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich einen bleibenden Eindruck in Paderborn. Wir wünschen ihm an seiner zukünftigen Wirkungsstätte viel Erfolg und auch persönlich alles Gute."

Profi-Debüt in Magdeburg

"Ich blicke meinem Wechsel nach Heidenheim mit voller Vorfreude entgegen. In der vergangenen Saison durfte ich mich bereits gegen den FCH messen und kenne das Gefühl auf dem Schlossberg zu spielen. Ich bin gespannt auf die neue Challenge und glaube, dass ich mich mit meinen bereits gesammelten Erfahrungen gut in die Mannschaft einbringen kann“, lässt sich der 27-Jährige zitieren.

Dem gebürtigen Hamburger Conteh gelang beim 1. FC Magdeburg der Sprung in den Profifußball. Für den FCM erzielte der Stürmer in 62 Drittliga-Spielen neun Tore, im Sommer 2022 wechselte er zum SC Paderborn, für den er in 70 Pflichtspielen zehn Tore und acht Vorlagen verbuchte.