Dina Ebimbe: Überall und nirgendwo

Eric Junior Dina Ebimbe wandelt zwischen den Extremen. Das betrifft seine Leistungen genauso wie seine Positionen.

Im Frühjahr gingen Eintracht Frankfurt die Innenverteidiger aus. Oliver Glasner, damals noch Trainer, musste Woche für Woche improvisieren und testete im Training sogar Allzweckwaffe Eric Junior Dina Ebimbe im Abwehrzentrum. Auch wenn diese Konstellation in keinem Pflichtspiel zum Zug kam: Der 23 Jahre alte Franzose hätte sicher eine gute Figur abgegeben.

Ein paar Monate später, als die Hessen im Sommertrainingslager im österreichischen Windischgarsten weilten - inzwischen mit Dino Toppmöller an der Seitenlinie und noch mit Randal Kolo Muani im Sturm - stellte sich Dina Ebimbe beim Freistoßtraining seines Kumpels auch zwischen die Pfosten. Wenig überraschend stellte er sich auch dort nicht untauglich an.

Dina Ebimbe ist so etwas wie der personifizierte Schrecken eines jeden Videoanalysten. Nichts, aber auch wirklich gar nichts lässt sich im Vorfeld über sein Spiel vorhersagen. Weder, wo Dina Ebimbe spielt, noch wie. Und ob er am Sonntag bei Tabellenführer Leverkusen auflaufen kann, das ist wegen einer Verletzung ebenfalls noch nicht klar. Nicht nur seine Gegenspieler stellt Dina Ebimbe damit vor Herausforderungen, auch die kicker-Redaktion. Wenn nach Abschluss der Hinrunde die kicker-Rangliste des deutschen Fußballs entsteht, für die Dina Ebimbe sicher ein Kandidat ist, stellt sich die Frage: Wo bitte ist der Alleskönner einzuordnen?

17 Startelfeinsätze auf fünf verschiedenen Positionen

Denn es ist wirklich beachtlich, wo sich Dina Ebimbe in seinen wettbewerbsübergreifend 17 Startelf-Einsätzen auf dem Platz fand: je viermal als rechter und linker Schienenspieler, zweimal im zentralen Mittelfeld, viermal in der Offensive und dreimal rechts außen. Die ständigen Positionswechsel seien "undankbar" für ihn, gesteht Toppmöller: "Es wäre förderlich für ihn, wenn er mehrere Spiele hintereinander auf der gleichen Position bestreiten könnte."

Wild verteilt: Die 17 Startelfeinsätze absolvierte Dina Ebimbe auf fünf verschiedenen Positionen. kicker-infografik

Den Nachteil, den diese Polyvalenz und das Fehlen von Automatismen mit sich bringen, stehen aber enorme mannschaftstaktische Vorteile gegenüber. Sein dynamischer Antritt, die enorme Endgeschwindigkeit, die physische Robustheit, die technische Stärke - all seine besonderen Fähigkeiten sind je nach Spielausrichtung und Gegner mal im Zentrum, mal auf den Außen, mal weiter vorne oder eben hinten am wertvollsten.

Variabel ohne Ende

Einen weiteren Vorteil skizziert Sportvorstand Markus Krösche: "Es ist auch für den Trainer ein großer Vorteil, weil er so die Möglichkeit hat, jederzeit im Spiel taktisch umzustellen, um auf die unterschiedlichsten Situationen reagieren zu können, ohne einen Wechsel vorzunehmen."

Zuletzt legte Dina Ebimbe beim 5:1 über die Bayern nicht nur wegen seiner zwei Tore einen Gala-Auftritt hin, der ihm bei seiner Auswechselung sogar die respektvolle Verbeugung seines Cheftrainers einbrachte. In dieser Partie agierte er als linker Schienenspieler, wobei er weniger als sonst mit Defensivausgaben betreut war, da die SGE gegen den Ball von einem 3-4-3 in ein 4-4-2 wechselte und Dina Ebimbe damit auf dem Papier in diesen Phasen dem Mittelfeld zugehörig war.

Mit seiner Power und Dynamik ist er prädestiniert für das Zentrum. Sportvorstand Markus Krösche

"Sicherlich hat er sehr gute Spiele auf der Schiene gemacht mit seinem Offensivdrang. Ich glaube aber, dass er perspektivisch auf der zentralen Position am besten spielen kann, mit seiner Power und Dynamik ist er dafür prädestiniert", erklärt Krösche und schiebt eine Einschränkung hinterher: "Das ist vielleicht nicht in jedem Spiel so. Wenn wir gegen eine tiefstehende Mannschaft spielen, dann hat seiner Spielweise im Zentrum einen nicht so großen Impact auf die Mannschaft.“ In diesem Fall ist er wiederum auf den Außen besser aufgehoben. Denn egal wo er spielt bleibt eine Sache gleich: Dina Ebimbe braucht freien Raum vor sich, um groß aufzuspielen.

Nicht immer zu 100 Prozent bei der Sache

Das ist ein Teil der Erklärung, warum er immer wieder auch völlig abtaucht. Statt überall ist er dann nirgendwo, wie zuletzt beim blamablen Pokal-Aus in Saarbrücken. Ein Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner, dass ihm wie der gesamten Eintracht überhaupt nicht gelegen hat. Vollständig erklärt sind die eklatanten Leistungseinbrüche damit aber genauso wenig wie mit dem Fakt, dass er als junger Spieler noch Erfahrungen sammelt.

Zuweilen scheint er seinen Job als Profifußballer etwas zu locker zu nehmen. Dina Ebimbe lebt sein extrovertierte Auftreten neben dem Platz mit meist schrillen (und teuren) Klamotten aus. Kein Problem, wenn es sportlich läuft. Doch wenn im Training oder im Spiel die Konzentration und der Wille nicht konstant sind, ergibt sich ein unglückliches Bild.

Im Oktober bekam er mal einen kleinen Denkzettel. Beim Heimspiel gegen Heidenheim (2:0) war sein Platz auf der Tribüne. "Ich war mit ihm und seinen Leistungen in den letzten zwei Spielen nicht einverstanden, was das Invest betrifft", monierte Toppmöller damals und erklärte: "Wir alle wissen, dass er unglaublich viel Potenzial hat. Das sieht jeder. Aber es geht in allererster Linie um die Bereitschaft, alles zu investieren, wenn ich auf den Platz gehe. Nicht für mich selber, sondern für meine Teamkollegen. Das verlange ich von ihm.“

Sinnbild für die Frankfurter Diva

Sieben Tore hat Dina Ebimbe in dieser Saison bereits erzielt. Doch die Statistik untermauert die These, dass entweder alles oder fast gar nichts zusammenläuft. Sechs Treffer erzielte er nämlich per Doppelpack, je einen in der Liga, im DFB-Pokal und der Conference League. Was sein reines Potential betrifft, ist der nach einjähriger Leihe im Sommer für rund für 6,5 Millionen Euro von Paris Saint-Germain verpflichtete Allrounder einer der vielversprechendsten Kicker der Liga.

Wie kaum ein anderer steht aber auch für Bruder Leichtfuß, und damit sinnbildlich für die zwei Gesichter von Eintracht Frankfurt. Der Diva, die gegen Saarbrücken untergeht. Und der Spitzenmannschaft, die Bayern vom Platz fegt. Kurzum: Dina Ebimbe muss an seiner Konstanz arbeiten. Auf welcher Position ist im Grunde egal.