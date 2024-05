"Dieses Feuer brauchen wir": Darmstadt holt Drittliga-Überflieger Marseiler

Eine Überraschung ist es nicht mehr, seit Donnerstagnachmittag aber offiziell: Luca Marseiler wechselt im Sommer von Drittligist Viktoria Köln zu Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 - und brennt regelrecht für diese Aufgabe.

Der Transfer hatte sich bereits länger angebahnt, am Donnerstag konnte Darmstadt 98 endgültig Vollzug vermelden. Luca Marseiler, der in der 3. Liga den zehntbesten kicker-Notenschnitt und den fünftbesten aller Feldspieler vorweisen kann (2,80), wechselt eine Liga höher. Von Viktoria Köln geht es zu den Lilien, die in der Saison 2024/25 in der 2. Bundesliga an den Start gehen werden.

"Luca Marseiler bringt die nötige Gier und Leidenschaft mit, die wir sehen wollen", wird Darmstadts neuer Sportlicher Leiter Paul Fernie zitiert: "Er sieht die neue Spielklasse als große Chance für sich und will sich beweisen, genau dieses Feuer und diese Motivation brauchen wir. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat. Und wir trauen ihm absolut zu, dass er uns in der 2. Liga weiterhelfen wird."

Der 27-Jährige wurde in den Jugendabteilungen von Bayern München und der SpVgg Unterhaching ausgebildet. Insgesamt sechs Jahre kickte der gebürtige Münchner für Unterhaching im Männer-Bereich, ehe Marseiler 2021 zum SC Paderborn wechselte und von dort an Viktoria Köln ausgeliehen wurde. Nach einer Leihsaison 2021/22 verpflichteten ihn die Kölner fest. Für die Viktoria erzielte Marseiler in der laufenden Spielzeit in bislang 32 Drittliga-Spielen 14 Tore und bereitete acht weitere vor.

Lieberknecht sieht "wertvolles Puzzlestück für unseren Kader"

"Wir schätzen Lucas Kreativität, seine Technik und seine Fähigkeiten im Eins-gegen-eins", erklärt Cheftrainer Torsten Lieberknecht: "Außerdem hat er in Köln seine Torgefahr und auch seinen Biss unter Beweis gestellt. Schließlich ist er den Umweg über die 3. Liga gegangen und hat dort durch seine Leistungen höherklassigere Klubs auf sich aufmerksam gemacht. Ich bin zuversichtlich, dass er mit seinem variablen Positionsprofil ein wertvolles Puzzlestück für unseren Kader sein wird."

Marseiler selbst brennt regelrecht auf die Aufgabe. "Die gesamte Entwicklung des Vereins in der jüngeren Vergangenheit ist beeindruckend, hier wird seit vielen Jahren gute Arbeit verrichtet", erklärt der Offensiv-Antreiber trotz des bereits feststehenden Abstiegs und aktuell nur drei Siegen aus 33 Spielen: "Die Verantwortlichen haben sich in Darmstadt sehr um mich bemüht und mir ein klares Konzept aufgezeigt, wie sie meine Rolle sehen und die kommende Saison angehen wollen."