Dieser teure Geländewagen aus China kann sogar schwimmen

BYD aus China leistet sich inzwischen auch eine feine Submarke. Sie heißt Yangwang und bringt zunächst einen veritablen Geländewagen auf den Markt. Der U8 kopiert ziemlich ungeniert das Design von Mercedes G-Klasse und Land Rover Defender. Den beiden Mitbewerbern hat der große Chinese aber einen ganz bestimmten Dreh voraus. Sogar schwimmen kann er.

Yangwang U8: Am Ufer ist sein Weg noch nicht zu Ende. Hersteller

Die ersten großen Schlagzeilen hat BYD bei uns im vergangenen Jahr gemacht. Damals stürzte der Automobilhersteller auf seinem Heimatmarkt China den langjährigen Marktführer VW vom Thron. Das reicht dem Unternehmen aus Shenzhen aber noch lange nicht. Die BYD-Expansionspläne richten sich auch auf Europa und damit auf Deutschland, wo man inzwischen fünf Elektromodelle anbietet. Erst unlängst sind die Limousine Seal sowie das SUV Seal U zum Portfolio gestoßen. Und in China hat BYD bereits im Frühjahr 2023 eine eigene Luxus-Submarke gegründet. Sie trägt den sehr chinesischen Namen Yangwang - zu deutsch: Respekt - und wird auf dem Genfer Automobilsalon (26. Februar - 3. März 2024) einen mächtigen Geländewagen namens U8 ins Scheinwerferlicht rücken.

Europa-Premiere in Genf

Genf ist für Yangwang deshalb ein interessantes Pflaster, weil dort traditionell eine finanzstarke Klientel zusammenkommt, die auch aus reichen Wüstenstaaten wie Qatar oder Saudi Arabien anreist. Nicht selten kommt es vor, dass gleich vor Ort der Kaufvertrag für einen luxuriösen Auto-Exoten unterzeichnet wird. Seine expeditions- und wüstentaugliche Gelände-Kompetenz könnte den Yangwang da durchaus in den Blickpunkt des Interesses rücken. 5,40 Meter ist der U8 lang, der Radstand streckt sich auf 3,05 Meter, die kantigen Formen zitieren ebenso unverkennbar wie ungeniert die kernigen Klassiker des Genres schlechthin, die Mercedes G-Klasse also und den Land Rover Defender.

Ähnlichkeit beabsichtigt: Stilistisch zitiert der U8 Geländewagen-Klassiker wie Land Rover Defender und Mercedes G-Klasse. Hersteller

Mit dem vielen Luxus an Bord, der schieren Größe und nicht zuletzt dem erheblichen Fahrzeuggewicht von 3,5 Tonnen erfüllt der auffällige Chinese alle Voraussetzungen, um sich als ultimatives Feindbild aller SUV-Gegner zu qualifizieren. Als deutscher Führerscheininhaber dürfte man nur ans Steuer, wenn man noch den alten 3er-Führerschein oder den neuen C1-Schein vorweisen kann, der heute gängige Autoführerschein Klasse B reicht nicht aus.

In 3,6 Sekunden von 0 auf 100

BYD gilt inzwischen als größter Elektroautohersteller der Welt, hat den Verbrenner aber noch nicht ganz abgeschrieben. Auch der U8 ist kein reines E-Gefährt. Er nutzt einen Plug-in-Hybridantrieb der superstarken Art, die Systemleistung beträgt 1196 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 1280 Newtonmetern. Entsprechend brachial fallen die Fahrleistungen aus: In 3,6 Sekunden beschleunigt der Koloss von 0 auf 100 km/h, als Höchstgeschwindigkeit legt er 200 km/h vor.

Elektromotoren in den Rädern

Besonderheit: Die vier mit dem Vortrieb betrauten Elektromotoren sind direkt in die Räder integriert. Dadurch entsteht Allradantrieb. Außerdem kann der U8 höchst spektakulär eine 360-Grad-Drehung auf der Stelle („tank turn“) hinlegen - und sich geschickt seitlich in Parklücken schieben.

Ganz und gar nicht spartanisch: Im Innenraum gibt es jede Menge Luxus. Auch ein Siebensitzer könnte kommen. Hersteller

Die Antriebsbatterie besitzt die für Plug-in-Verhältnisse beachtliche Kapazität von 49 kWh, das reicht für 180 Kilometer Strecke. Sind die elektrischen Reserven aufgebraucht, wird ein Zweiliter-Turbobenziner als Range Extender aktiv, der frischen Strom für das Quartett der Elektromotoren produziert. Insgesamt soll der U8 auf eine Reichweite von rund 1000 Kilometern kommen.

Wandel zum Schwimmwagen

Selbst wenn die Straße zu Ende ist und sich ein Gewässer anschließt, muss der U8 nicht kapitulieren. Er kann nämlich auch schwimmen. Zu diesem Zweck setzt er ein ganzes Prozedere in Gang: Das Fahrwerk fährt hoch und stellt die maximal mögliche Bodenfreiheit bereit, der Turbobenziner schaltet sich ab, die Klimaanlage wechselt auf Umluftmodus und das Schiebedach geht auf, um den Insassen nötigenfalls ein Entkommen zu ermöglichen. Eine Schiffsschraube dreht sich nicht, wohl aber alle vier Räder, sodass das Fahrzeug gelassen durch das Wasser pflügt, wie auf Youtube-Videos (www.youtube.com/watch?v=ssxVNTa6IGE) zu besichtigen ist. Bis zu einer halben Stunde kann das so gehen, bei einer Geschwindigkeit von maximal 3 km/h.

Typisch Geländewagen: Das Reserverad sitzt hinten. Die Hecktür öffnet seitlich. Hersteller

In Europa gibt es den U8 vorerst nicht. Doch in China, wo der große Geländegänger (und Schwimmwagen) seit November 2023 zum Verkauf steht, haben sich nach Herstellerangaben bereits 1500 Kaufwillige dazu entschlossen, die Anschaffungssumme von umgerechnet rund 140.000 Euro an BYD beziehungsweise Yangwang zu überweisen.