Diese Entscheidungen könnten am 35. Spieltag in der 3. Liga fallen

Noch vier Spieltage verbleiben in der 3. Liga. Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf könnte es zu vorzeitigen Entscheidungen kommen.

Darf Elversberg den Durchmarsch feiern?

An der Spitze könnte die SV Elversberg nach monatelanger Tabellenführung den Aufstieg in die 2. Liga klarmachen. Gewinnt die SVE am Samstagnachmittag gegen Bayreuth und verliert Dresden zeitgleich gegen Wiesbaden (14 Uhr), entscheidet das Montagabendspiel über den möglichen vorzeitigen Aufstieg. Denn sollte Osnabrück dann in Verl leer ausgehen (19 Uhr), stünde der direkte Durchmarsch der Saarländer von der Regionalliga in die zweithöchste Spielklasse endgültig fest.

Platzen die Aufstiegsträume von Köln, 1860 und Verl endgültig?

Allzu große Hoffnungen dürften sich die Anhänger von Viktoria Köln ohnehin nicht mehr auf den Aufstieg machen - an diesem Spieltag könnte nun die definitive Entscheidung fallen. Bei einer Niederlage der Kölner würde entweder ein Punktgewinn von Dresden gegen Wiesbaden, ein Remis von Osnabrück in Verl oder ein Sieg von Saarbrücken in Oldenburg (Sonntag, 13 Uhr) ausreichen, um die Aufstiegsträume zu beenden. Doch auch mit einem Unentschieden wäre Viktoria bereits raus aus dem Aufstiegsrennen, sollte entweder Dresden, Osnabrück oder Saarbrücken am 35. Spieltag drei Punkte einfahren.

Aufgrund des nicht-aufstiegsberechtigten SC Freiburg II dürfen zumindest theoretisch 1860 München und der SC Verl weiterhin vom Aufstieg träumen. Erledigen könnte sich dies an diesem Wochenende aus Sicht der Löwen, sollte 1860 gegen die Breisgauer siegen (Samstag, 14 Uhr) aber entweder Dresden gegen Wiesbaden, Osnabrück in Verl oder Saarbrücken in Oldenburg ebenfalls drei Punkte einfahren.

Ähnlich sieht die Situation beim SC Verl aus. Ein Sieg ist Pflicht, würde allerdings bei einem Punktgewinn von Dresden oder Saarbrücken ebenso nicht ausreichen, wie wenn Saarbrücken in Oldenburg gewinnen sollte.

Nach Punktabzug: Zwickau-Abstieg steht bevor

Unruhige Wochen liegen hinter Tabellenschlusslicht Zwickau nach dem Becherwurf-Eklat in der Partie gegen Essen. Wie der DFB am Dienstag mitgeteilt hatte, wird das Spiel mit 0:2 gegen den FSV gewertet, der keinen Einspruch gegen das Urteil einlegte. Eine Zwickauer Niederlage gegen Waldhof Mannheim (Samstag, 14 Uhr) würde in Verbindung mit einem Sieg des Halleschen FC gegen Ingolstadt (Samstag, 14 Uhr) den vorzeitigen Abstieg der Schwäne bedeuten.

Mit einem Unentschieden hätte der FSV theoretisch noch die Chance auf den Klassenerhalt, allerdings ist die Tordifferenz im Vergleich zum HFC mit derzeit zehn Treffern Unterschied bedeutend schlechter.

Aue, MSV, FCI, BVB II und RWE: Wer erhält Planungssicherheit?

Auch in Sachen Nicht-Abstieg könnten an diesem Spieltag bereits einige Entscheidungen fallen. So könnte beispielsweise Erzgebirge Aue am Freitagabend mit einem Sieg in Duisburg (19 Uhr) für Planungssicherheit sorgen. Den Sachsen würde außerdem ein Remis zum Klassenerhalt reichen, sollte Oldenburg am Sonntag gegen Aufstiegsaspirant Saarbrücken nicht gewinnen. Und selbst im Falle einer Niederlage dürfte nach Pleiten von Oldenburg gegen den 1. FCS sowie Bayreuth bei Tabellenführer Elversberg (Samstag, 14 Uhr) im Erzgebirge der Klassenerhalt gefeiert werden.

Auch dem MSV Duisburg würde ein Sieg im direkten Duell mit Tabellennachbar Aue ausreichen. Anders als bei den Sachsen müsste bei einem Remis der Zebras jedoch neben Oldenburg auch Bayreuth in Elversberg verlieren. Eine Niederlage des MSV könnte ebenfalls den Klassenerhalt bedeuten, sollte zusätzlich zu einer Oldenburger Niederlage die SpVgg Bayreuth keinen Sieg einfahren.

In Ingolstadt muss es diesen Spieltag Punkte geben, damit der sichere Nicht-Abstieg Realität werden könnte. Siegen die Schanzer in Halle (Samstag, 14 Uhr), dürfte Oldenburg am Sonntag nicht gegen Saarbrücken gewinnen. Fährt der FCI jedoch nur einen Zähler ein, dürften neben einer Oldenburger Niederlage sowohl Bayreuth als auch Meppen nicht siegen.

Ein identisches Bild lässt sich bei Borussia Dortmund II sowie beim punktgleichen Rot-Weiss Essen feststellen. Den vorzeitigen Klassenerhalt könnten sich beide Teams an diesem Wochenende nur sichern, sollten sie ihre jeweiligen Aufgaben siegreich beenden und Oldenburg sowie Bayreuth indes nicht gewinnen. Die Dortmunder treffen auswärts auf Viktoria Köln, RWE ist am Tag zuvor in Meppen zu Gast (14 Uhr).

Das Restprogramm der 3. Liga