Kein Einspruch: Zwickau akzeptiert DFB-Urteil

Der FSV Zwickau wird gegen die Spielwertung des abgebrochenen Drittliga-Duells mit RW Essen keinen Einspruch einlegen.

Wie die Sachsen am Mittwoch mitteilten, akzeptieren sie die am Grünen Tisch gewertete Partie mit 2:0 für Essen. Das Urteil ist dem Drittligisten nach eigenen Angaben am Dienstag zugestellt worden. Die Einspruchsfrist von 24 Stunden ließ er verstreichen. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Das Drittliga-Spiel zwischen Zwickau und Essen war zur Halbzeit beim Stand von 1:1 abgebrochen worden, weil ein inzwischen ermittelter Zuschauer Schiedsrichter Nicolas Winter einen Bierbecher über den Kopf geschüttet hatte. Der DFB ermittelt derweil weiter. Dem FSV drohen aufgrund des Vorfalls weitergehende Sanktionen.

Der FSV befindet sich momentan in höchster Abstiegsgefahr. Mit sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer droht dem Schlusslicht schon am kommenden Spieltag der Abstieg in die Regionalliga.