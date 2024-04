Diese Deutschen sind in den NBA Playoffs dabei

Selten waren so viele Deutsche in der NBA unterwegs wie in diesem Jahr. Auch in der heißen Phase sind die meisten noch dabei. Welche deutschen Spieler sind in den NBA Playoffs und welche Rollen spielen sie für ihre Teams?

Sind beide in den NBA Playoffs am Start: Isaiah Hartenstein (li.) und Moritz Wagner (re.). IMAGO/USA TODAY Network

Noch nie war der Respekt vor deutschen Spielern im Basketball so groß wie in dieser Saison - der Saison, nachdem sich die deutsche Nationalmannschaft im September 2023 erstmals zum Weltmeister krönte. Das zeigt sich auch in der US-amerikanischen NBA, in der in der Hauptrunde dieser Spielzeit sechs deutsche Akteure vertreten waren.

Ausgerechnet Dennis Schröder, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der per Trade im Winter von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets wechselte, verpasst nun als einziger Deutscher die Playoffs. Seine restlichen Landsmänner haben in ihren Franchises zum Teil tragende Rollen inne.

Franz und Moritz Wagner: Orlando Magic

Wenn die Wagner-Brüder auf dem Parkett stehen, liegt ein Hauch von Magie in der Luft. Franz und Moritz Wagner spielen bereits seit 2021 gemeinsam in Orlando, so wichtig wie in dieser Saison waren die Brüder aber wohl noch nie. Allen voran der der 22-jährige Franz Wagner hat sich einen Platz in den Starting Five erarbeitet, er legt als Small Forward im Schnitt 19,7 Punkte für sein Team auf und hat eine Schlüsselrolle inne.

Etwas anders sieht es bei Moritz Wagner aus. Der 26-Jährige, der als Power Forward oder als Center zum Einsatz kommt, muss meist zu Beginn zuschauen, kommt aber dennoch jedes Spiel auf seine Spielzeit. Er verpasste in der Regular Season lediglich zwei Partien.

Bereits der Playoff-Einzug gilt für das Team aus Orlando als Erfolg, in der ersten Runde bekommen es die Magic dort mit den Cleveland Cavaliers zu tun. Es ist das Duell des Vierten der Eastern Conference (Cleveland) gegen den Fünften (Orlando).

Maxi Kleber: Dallas Mavericks

Vor der Weltmeisterschaft wurde der Name des 32-jährigen Maxi Kleber viel diskutiert. Nach einem Zwist mit Dennis Schröder blieb Kleber der WM fern, auch, um sich auf die NBA-Saison vorzubereiten.

Diese verlief für den gebürtigen Würzburger, der seit 2017 beim ehemaligen Klub von Dirk Nowitzki spielt, alles andere als reibungslos. Aufgrund von Verletzungen verpasste Kleber die Hälfte der Regular Season und kommt dort "nur" auf 43 Einsätze.

Der defensivstarke Big Man der Mavericks, der das Feld mit seinem sicheren Händchen von der Dreierlinie für die Drives seiner Kollegen breitmachen kann, steht für das Saisonfinale nun aber bereit und kann noch zu einer entscheidenden Figur in den Playoffs werden. Dort treffen die Mavericks zunächst auf die Los Angeles Clippers.

Isaiah Hartenstein: New York Knicks

2,13-Meter geballte Power unter dem Korb bringt Isaiah Hartenstein mit. Der 25-jährige Center der New York Knicks hatte zu Beginn der Saison einen schweren Stand, eroberte aber spätestens durch die Verletzung von Mitchell Robinson einen Startplatz bei den Knicks, bei denen er im Schnitt auf über 25 Minuten Spielzeit pro Partie kommt und dabei knapp 8 Punkte und 8 Rebounds pro Partie auflegt.

Hartenstein, der vor der Saison 2022/23 nach New York wechselte, spielt aktuell wohl die beste Saison seiner Karriere und dürfte auch in den Playoffs auf üppig Spielzeit kommen. Die Knicks gehen als Zweiter der Eastern Conference klar favorisiert in das Duell mit den Philadelphia 76ers, die sich hauchdünn im Play-in-Turnier gegen die Miami Heat durchsetzen konnten.

Daniel Theis: Los Angeles Clippers

Längst etabliert in der NBA ist auch Daniel Theis, der seit der Saison 2017/18 in den USA spielt. Die Saison begann für den 32-jährigen Center allerdings alles andere als gut, die Aussicht auf Spielzeit bei den Indiana Pacers hielt sich in Grenzen. Also zog es Theis nach Los Angeles, wo er bei den Clippers noch auf 59 Einsätze in der Regular Season kam und im Schnitt rund 17 Minuten auf dem Feld stand.

Auch wenn Theis wahrscheinlich auch gegen Maxi Klebers Dallas Mavericks von der Bank kommen wird, kann der Deutsche mit seiner langjährigen Erfahrung in der wichtigsten Saisonphase für die Clippers noch enorm wertvoll werden.