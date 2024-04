Klare Top 5 - dahinter wird es eng: Die kicker-All-NBA-Teams 2024

All-NBA Third Team: LeBron James (Los Angeles Lakers)

Saisonstatistiken: 25,6 Punkte, 7,2 Rebounds und 8,2 Assists bei Wurfquoten von 54 Prozent aus dem Feld und 41,3 Prozent von der Dreierlinie - Zwar sucht sich LeBron ab und an einzelne Zeitfenster aus, in denen er dominiert, das ist mit 39 Jahren aber definitiv in Ordnung. In den wichtigen Phasen ist er zur Stelle, noch nie hatte James eine bessere Dreierquote als in dieser Saison. Das riecht nach der 20. All-NBA-Nominierung seiner Karriere. IMAGO/ZUMA Wire