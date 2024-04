NBA Playoffs 2024: Diese Teams sind qualifiziert

Die Hauptrunde der NBA ist beendet. 13 Teams sind schon sicher für die Playoffs qualifiziert, sechs kämpfen im Play-in-Turnier noch um die Teilnahme.

Als bestes Team der Regular Season waren die Boston Celtics früh für die Playoffs in der NBA qualifiziert. Den zweiten Platz im Osten sicherten sich die New York Knicks, die mit einer Siegesserie noch an den Milwaukee Bucks vorbeizogen sind. Die Bucks unterlagen im letzten Hauptrundenspiel den Orlando Magic, die sich somit Platz 5 holten und erstmals seit 2020 wieder in den Playoffs mit dabei sind. Das deutsche Weltmeister-Brüderpaar Franz und Moritz Wagner darf sogar zum ersten Mal überhaupt Playoff-Luft schnuppern.

In der ersten Runde bekommt es das Team aus Florida mit den Cleveland Cavaliers zu tun. Donovan Mitchell und Co. schlossen knapp vor Orlando ab und sicherten sich den Heimvorteil in den ersten beiden Spielen.

Noch nicht alle Serien fix im Osten

Die Indiana Pacers entgingen als Sechster ganz knapp dem Play-in-Turnier und treffen im Viertelfinale der Eastern Conference auf die Bucks. Die Philadelphia 76ers (7.), die Miami Heat (8.), die Chicago Bulls (9.) und die Atlanta Hawks (10.) müssen sich ihre Teilnahme erst noch im Play-in-Turnier erspielen.

Im Westen überflügelten die Oklahoma City Thunder am letzten Spieltag der Hauptrunde den Meister aus Denver. Knapp dahinter liefen die Minnesota Timberwolves ein. Die Los Angeles Clippers (4.), die Dallas Mavericks (5.) und die Phoenix Suns (6.) sicherten sich die weiteren direkten Playoff-Plätze.

Nach einem Sieg im Play-in-Spiel gegen die New Orleans Pelicans (7.) sind auch die Los Angeles Lakers (8.) um LeBron James in den Playoffs dabei - und bekommen es dort mit den Denver Nuggets zu tun. Die Pelicans haben gegen die Sacramento Kings noch eine letzte Chance auf die Playoffs. Die Kings (9.) hatten zuvor die Golden State Warriors (10.) eliminiert und brauchen noch einen Sieg für die Teilnahme an den Playoffs.

NBA Playoffs Spielplan

Die Playoff-Serien in der Übersicht

Eastern Conference

(1) Boston Celtics - (8) steht noch nicht fest

(2) New York Knicks - (7) Philadelphia 76ers/Miami Heat

(3) Milwaukee Bucks - (6) Indiana Pacers

(4) Cleveland Cavaliers - (5) Orlando Magic

Western Conference

(1) Oklahoma City Thunder - (8) New Orleans Pelicans/Sacramento Kings

(2) Denver Nuggets - (7) Los Angeles Lakers

(3) Minnesota Timberwolves - (6) Phoenix Suns

(4) L.A. Clippers - (5) Dallas Mavericks

Das Play-in-Turnier in der Übersicht

Im Play-in-Turnier spielen im Osten die Philadelphia 76ers und die Miami Heat den Gegner der New York Knicks aus. Der Verlierer bekommt gegen den Gewinner des Duells Bulls gegen Hawks eine zweite Chance und würde dann auf den Nummer-1-Seed Boston treffen.

Eastern Conference

(7) Philadelphia 76ers - (8) Miami Heat

(9) Chicago Bulls - (10) Atlanta Hawks

Western Conference

Im Westen steht nur noch ein Playoff-Ticket aus. Die Pelicans und die Kings ermitteln den Gegner für die Oklahoma City Thunder.

(7) New Orleans Pelicans - (9) Sacramento Kings