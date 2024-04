76ers schlagen Heat hauchdünn und treffen auf die Knicks

In den Play-ins bezwangen die Philadelphia 76ers die Miami Heat mit 105:104. Die Heat treffen nun im Spiel um den letzten Playoff-Platz auf die Chicago Bulls - ihr Superstar droht aber auszufallen.

Der vorletzte Playoff-Platz in der Eastern Conference geht an die Philadelphia 76ers. Die Sixers konnten sich in einer engen Begegnung gegen die Miami Heat durchsetzen: 105:104 hieß es am Ende im Wells Fargo Center. Damit trifft Philadelphia nun im Viertelfinale auf den Zweiten, die New York Knicks. Los geht es in der "Best-of-Seven"-Serie gegen das Team des deutschen Centers Isaiah Hartenstein in der Nacht auf Sonntag.

Aber auch die Heat haben trotz der Niederlage noch eine Chance auf die Teilnahme an der Postseason: Die Mannschaft von Trainer Erik Spoelstra spielt in der Nacht auf Samstag gegen die Chicago Bulls um Platz 8. Der Sieger der Partie muss dann in Runde eins gegen den dominanten Hauptrundenersten Boston Celtics ran.

In der Partie gegen die Sixers hätten die Heat beinahe sogar Platz 7 klargemacht, verloren nach einer starken ersten Halbzeit und einer zweistelligen Führung aber im letzten Viertel den Faden.

Die Schlüsselszene der Partie ereignete sich 36 Sekunden vor dem Ende, als 76ers-Superstar Joel Embiid beim Stand von 96:96 seinen Teamkollegen Kelly Oubre Jr. mit einem starken Pass bediente und der den Korbleger mit Foul vollendete. Embiid legte ein Double-Double aus 23 Zählern und 15 Rebounds auf, gab zudem 5 Assists. Nicolas Batum erzielte 20 Punkte und traf sechs seiner zehn Versuche von der Dreierlinie, Tyrese Maxey kam auf 19 Punkte.

Heat bangen um Butler - Hawks-Saison beendet

Topscorer der Partie war aber Miamis Tyler Herro, der zwar 25 Zähler erzielte, aber nur 9 seiner 27 Feldwurfversuche verwandelte. Star Jimmy Butler unterstützte ihn mit 19 Punkten, hatte aber auch kein gutes Händchen bei 5 von 18 aus dem Feld. Zudem verletzte er sich am Knie, eine MRT-Untersuchung soll nun entscheiden, ob der 34-Jährige beim entscheidenden Spiel gegen sein ehemaliges Team Chicago mitwirken kann - ein Ausfall würde schwer wiegen.

Die Bulls hatten mit den Atlanta Hawks keinerlei Probleme und führten bereits im ersten Viertel mit 15 Zählern: Am Ende stand ein 131:116 auf der Anzeigetafel. Topscorer der Partie war Bulls-Guard Coby White, der mit 42 Punkten einen Karrierebestwert verbuchte. Center Nikola Vucevic legte mit 24 Zählern und 12 Rebounds ein Double-Double auf, DeMar DeRozan scheiterte mit 22 Punkten und 9 Assists knapp daran. Für die Hawks um Dejounte Murray, der gegen die Bulls 30 Zähler erzielte, ist die Saison durch die Niederlage beendet.