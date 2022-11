Diese Bayern-Profis sind nicht bei der WM - und diese Profis spielen gegeneinander

Wie der FC Bayern die nächsten Wochen plant? Welche Spiele mit Beteiligung von Bayernspielern sind? Von wann bis wann die Profis Urlaub haben? Und wann es nach der WM wieder losgeht? Der kicker gibt einen Überblick.

Die sportlichen Verantwortlichen haben sich entschieden, den nicht für die WM in Katar qualifizierten Profis nach deren Test-Länderspielen freizugeben. Daher ist es momentan sehr ruhig an der Säbener Straße. Erst am 29. November werden Sven Ulreich, Marcel Sabitzer, Ryan Gravenberch, Mathys Tel und Bouna Sarr zurückerwartet in München. Dann soll das Training mit der U 23 gesteuert werden, von Kleingruppen-Einheiten hält das Trainerteam - zurecht - nicht viel.

Spätestens am 1. Dezember erfahren Chef-Coach Julian Nagelsmann und Co., welche WM-Fahrer früher zurückkehren. Dann nämlich endet die Gruppenphase. Doch unabhängig davon, wer wie lange bei der WM dabei ist: Kein Weltmeisterschaftsteilnehmer muss vor dem offiziellen Urlaub ab 10. Dezember nochmals zum Training nach München kommen. Für diese Spieler gilt: Urlaub direkt nach der WM, ehe es am 3. Januar 2023 wieder für alle Bayernprofis mit den obligatorischen medizinischen Untersuchungen losgeht.

Davies, Stanisic und Mazraoui in Gruppe F

Insgesamt sind vom 24er-Kader der Bayern, nachdem jetzt auch Sadio Mané die WM verletzt verpassen wird, 16 Spieler beim Wüsten-Turnier in Katar im Einsatz. Neben Ulreich, Sabitzer, Gravenberch (für den die Nicht-Nominierung eine große Enttäuschung ist), Tel und Sarr (Reha nach Knie-OP) sind noch Paul Wanner und Johannes Schenk, Keeper Nummer 3, zuhause (beide auch U 23).

Für drei WM-Fahrer gibt es jedoch ein baldiges Wiedersehen der anderen Art. In Gruppe F werden sie sich gegenüberstehen. Dort treffen Alphonso Davies mit Kanada, Josip Stanisic mit Kroatien und Noussair Mazraoui mit Marokko aufeinander. In Gruppe A hätte es auch zu einem Bayern-Duell kommen können, doch das sportliche Duell zwischen Mané und Matthijs de Ligt, Senegal gegen die Niederlande, wird ohne den 30-Jährigen stattfinden.

Apropos Katar: Vom 6. bis 12. Januar werden die WM-Fahrer des FC Bayern wieder zurückkehren in den Wüstenstaat. Nach nun zwei Jahren Corona-Pause hält Coach Nagelsmann dort das Trainingslager zur Vorbereitung auf den zweiten Saison-Teil ab, ehe die Liga am 20. Januar mit dem Spiel Leipzig gegen Bayern am Freitagabend fortgesetzt wird (16. Spieltag). Davor ist am 13. Januar noch ein Testspiel gegen Salzburg geplant.