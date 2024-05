Diehl zurück bei der Mannschaft - Uth und Paqarada fehlen im Kölner Training

Der 1. FC Köln bereitet sich aktuell intensiv auf das nächste Abstiegs-Endspiel vor. Beim öffentlichen Training am Mittwoch sind allerdings nicht alle Hoffnungsträger mit von der Partie.

Beim Blick auf die Tabelle klammert sich der 1. FC Köln an den letzten Strohhalm. Wohl sogar sechs Punkte aus den verbleibenden drei Spielen dürften nicht für den Sprung auf den Relegationsplatz reichen.

Mainz, mit 28 Zählern aktuell fünf vor den Geißböcken, zählt zu den formstärksten Teams im Bundesliga-Keller. Auch wenn das Restprogramm der Rheinhessen mit dem besten Aufsteiger Heidenheim (A), Champions-League-Halbfinalist Dortmund (H) und Wolfsburg (A) durchaus anspruchsvolle Aufgaben bereithält.

Köln aber muss den Fokus ohnehin auf seinen eigenen Kampf lenken. Dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) folgen das Heimspiel gegen das ebenfalls schwer abstiegsbedrohte Union Berlin (H) sowie der Auftritt in Heidenheim am letzten Spieltag.

Uth wusste in Mainz als Joker zu gefallen

Kleinere Personalsorgen plagen Kölns Cheftrainer Timo Schultz schon für die unmittelbare Zukunft: Bei der öffentlichen Trainingseinheit am Mittwoch im Franz-Kremer-Stadion - am Dienstag hatten die FC-Profis frei - fehlen Offensivspieler Mark Uth und Verteidiger Leart Paqarada. Das Duo muss krankheitsbedingt passen.

Paqarada hatte bereits die beiden Spiele gegen Darmstadt und Mainz verpasst, Uth wurde beim Abstiegskrimi in Mainz (1:1) für den enttäuschenden Luca Waldschmidt (kicker-Note 5,5) eingewechselt und wusste durchaus zu gefallen (Note 3).

Keine Option für Schultz waren nicht nur am Mittwoch Davie Selke (Mittelfußbruch) und Luca Kilian (Kreuzbandverletzung), die weiterhin ihr Reha-Programm absolvieren. Dejan Ljubicic trainiert nach seiner Krankheit noch individuell.

Besser sieht es derweil bei Justin Diehl aus. Das Kölner Talent, dessen Sommerabgang bereits seit Mitte März feststeht, steht wieder mit der Mannschaft auf dem Platz und wird stückweise integriert.