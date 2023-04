Die Gefühlswelt auf Schalke: "Pure Erleichterung"

Der FC Schalke 04 hielt dem Druck der direkten Abstiegskonkurrenz stand und fuhr in der Nachspielzeit den 2:1-Sieg über Werder Bremen ein. Mittendrin: Retter und Matchwinner Dominick Drexler sowie Trainer Thomas Reis.

Marius Bülter machte klar, was dieses erst in der Nachspielzeit erreichte 2:1 über den lange Zeit mit 1:0 führenden SV Werder Bremen für ihn, Schalke 04 und all die Fans in der gewohnt lautstarken Veltins-Arena bedeutete. "Das muss uns Wucht und Schwung geben", sagte der Offensivmann im Interview mit "Sky".

Einen Punkt beträgt der Rückstand durch diesen ganz wichtigen und dringend notwendigen Dreier der Königsblauen noch auf den Relegationsplatz, den aktuell Bochum durch das 1:1 gegen Meisterschaftskandidat Borussia Dortmund innehat. Es kann also weiterhin klappen mit der Rettung, auch weil der derzeit 15. aus Stuttgart (2:1 gegen Gladbach) ebenfalls nur einen Zähler mehr auf der Habenseite hat als S04.

Klar ist: Angesichts der Hinrunde, die Gelsenkirchen mit mageren neun (!) Punkten abgeschlossen hatte, wäre eine Rettung ein großer Coup.

"Hier ist etwas zusammengewachsen"

Eng verknüpft ist und bleibt der Erfolg seither mit Thomas Reis, der als Nachfolger von Frank Kramer im Oktober 2022 übernommen hatte. Inklusive des Sieges über Bremen nun sammelten die Königsblauen schon 18 Punkte in der Rückrunde.

"Wir haben gezeigt, dass wir da sind und definitiv weiter um den Klassenerhalt kämpfen", sagte Reis deswegen stolz nach dem wichtigen Dreier über den SVW. Seine Gefühlswelt nach dem Tor von Joker Dominick Drexler in der Nachspielzeit "war pure Erleichterung, gerade wenn man sieht, dass man in der zweiten Hälfte fast nur auf ein Tor gespielt hat. Da muss man der Mannschaft auch ein Kompliment machen, dass sie gerade nach dem 1:1 auch nicht die Ordnung verloren hat."

Reis weiter: "Ich habe der Mannschaft gesagt: Du hast nix zu verlieren. Denn jeder hat gesagt: 'Du hast das schwerste Programm'. Hier ist etwas zusammengewachsen, auch die Jungs auf der Bank fiebern mit - auch wenn sie natürlich erst einmal enttäuscht sind, wenn sie nicht von Anfang an spielen. Heute hat am Ende alles gepasst - und das Quäntchen war auf unserer Seite."

"Wir wissen um unser Restprogramm"

Eine Einschätzung, die auch Bülter teilte: "Es war nicht unser bestes Spiel heute, aber wir haben gekämpft und uns den Sieg vielleicht deswegen am Ende auch verdient." Drexler, der kurz vor seinem 2:1 defensiv noch bärenstark gegen Marvin Ducksch gerettet hatte ("Es ist auch brutales Glück, dass mir der Ball nicht an die Hand ging, sondern nur an den Bauch"), ergänzte an dieser Stelle: Gerade nach dem schwierigen Start ins Spiel sowie den vielen wenig gewinnbringenden Anläufen zu Wiederbeginn sei es am Ende des Tages hochemotional geworden. Deshalb sei es auch notwendig gewesen, erst etwas länger mit den Fans in der Kurve zu feiern und sich danach als Team in der Kabine einzufinden. "Das war sehr emotional. Das sind so Momente, die muss man in der Kabine miterleben, weil sonst ist es auch blöd."

Viel Zeit zum Durschnaufen gibt es in den kommenden Stunden und Tagen allerdings nicht für die Knappen, das unterstrich der 30-jährige Bülter auch bewusst angesichts von bevorstehenden Auswärtsspielen in Mainz (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), in München und in Leipzig plus dem letzten verbliebenen Heimspiel am 33. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt.

"Wir wissen um unser Restprogramm", so Bülter. "Wir müssen zusehen, auch in Mainz zu punkten. Denn wir legen am Freitagabend vor, vielleicht können wir den Rest so unter Druck setzen."

