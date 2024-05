"Die bayrische Trainersuche wird zunehmend schmerzhaft"

Die Freude in Österreich ist groß - nicht minder aber auch die Überraschung, dass sich Ralf Rangnick für einen Verbleib als Nationalcoach entscheidet und das Bayern-Angebot nicht annimmt.

"Der Standard": "Erfolgstrainer bleibt Österreichs Nationalteam erhalten: 'Bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef'. Ralf Rangnick hat den Avancen des FC Bayern München standgehalten und bleibt ÖFB-Teamchef. (...). Die bayrische Trainersuche wird nun zunehmend schmerzhaft, schon Wunschkandidat Xabi Alonso hatte dem deutschen Rekordmeister für die Nachfolge von Thomas Tuchel abgesagt."

"Kronen-Zeitung": "JAAA! Ralf Rangnick bleibt unserem ÖFB-Team treu."

"Salzburger Nachrichten": "Eigentlich schien der Wechsel von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zum deutschen Rekordmeister Bayern München so gut wie sicher, am Mittwochabend folgte aber die Kehrtwende. (...) Somit ist das Zittern um den Teamchef beendet und der volle Fokus kann nun endgültig auf die EM in Deutschland gerichtet werden."

"Heute": "Die Fußball-Sensation ist perfekt. Ralf Rangnick bleibt ÖFB-Teamchef, der Deutsche hat Bayern München einen Korb gegeben. Die Bayern müssen sich hingegen nun anderweitig nach einem Trainer umsehen ..."

"Kleine Zeitung": "Es ist die Überraschung schlechthin: Ralf Rangnick hat dem FC Bayern abgesagt und bleibt Teamchef des österreichischen Nationalteams. Der FC Bayern München ist weiter auf Trainersuche und der ÖFB seine Sorgen los."

"Österreich": "Der Arbeitgeber von ÖFB-Ass Konrad Laimer muss sich nach Absagen der Wunschtrainer Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und nun Rangnick als Nachfolger des scheidenden Thomas Tuchel im Sommer also eine neue Variante aus dem Hut zaubern."

"Kurier": "Wenn das nicht ein Fußball-Märchen ist, was dann? Die Europameisterschaft kann jedenfalls kommen."