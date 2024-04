"Dicke Fragezeichen" auch für Arsenal: Bayern ohne Quintett um Neuer in Heidenheim

Der FC Bayern muss am Samstag in Heidenheim auf ein prominentes Quintett verzichten - und bis Dienstag zittern.

Ein schwieriger Spagat erwartet den FC Bayern am Wochenende. Auf der einen Seite geht es nach dem enttäuschenden 0:2 gegen Dortmund darum, in Heidenheim Selbstvertrauen zu tanken für den Schlussspurt der Saison. Auf der anderen Saison steht, auch wenn Trainer Thomas Tuchel das öffentlich dementiert, das Champions-League-Viertelfinale gegen Arsenal im Fokus.

Am Dienstag (21 Uhr) treten die Münchner zum Hinspiel in London an, dann womöglich wieder mit Kapitän Manuel Neuer. Das Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker) kommt für den Torhüter aber noch zu früh, Neuer hat nach einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich bisher nur individuell trainiert.

Auch Sané und Coman fallen aus

Und er ist nicht der einzige Ausfall. Aleksandar Pavlovic, der nach einer Mandelentzündung gegen Dortmund gefehlt hatte, muss laut Tuchel diesmal passen, weil er sich einen Infekt eingefangen hat. Abgesehen von den Langzeitverletzten Sacha Boey (Muskelbündelriss), Bouna Sarr (nach Kreuzbandriss) und Tarek Buchmann (Muskelbündelriss) kann auch Noussair Mazraoui nicht spielen - ebenso wenig wie Leroy Sané und Kingsley Coman.

Das Offensivduo hatte am Dienstagmorgen noch am öffentlichen Training teilgenommen, die Einheit jedoch nach einer halben Stunde beendet und im Leistungszentrum fortgesetzt. Seitdem waren beide nur noch laufend an der Säbener Straße zu sehen, Sané teilweise sehr unrund.

Tuchel nennt die Personallage "verrückt"

Den deutschen Nationalspieler hatten Patellasehnen- sowie Leistenprobleme in den vergangenen Wochen bereits gebremst, nun sind die alten Schmerzen wieder hervorgetreten. "Das Hauptproblem ist das Schambein", berichtete Tuchel auf Nachfrage. Bei Coman lägen muskuläre Probleme vor.

Klar ist: Keiner aus dem Quintett Neuer, Pavlovic, Mazraoui, Sané und Coman stehe in Heidenheim wegen der Champions League nicht im Kader. "Keiner wird geschont für Dienstag, sie sind aktuell nicht im Kader, weil es nicht geht", betonte Tuchel und sprach von einem "dicken Fragezeichen" für das Hinspiel gegen Arsenal. "Bei keinem dieser fünf kann ich sagen, er ist heute nicht im Kader, aber am Dienstag dabei. Da müssen wir bis Montag warten."

Die Verletztensituation sei "verrückt". "Ich hatte schon ein paar Ideen über die letzten Wochen, wie wir es gegen Arsenal machen wollen und was wir vorher in den Spielen auf dem Platz hätten ausprobieren können, aber es fehlen die ganze Zeit Spieler, die in diesen Planungen eine große Rolle spielen."

Immerhin: Raphael Guerreiro steht Tuchel wieder zur Verfügung, nachdem der Portugiese einen leichten Muskelfaserriss auskuriert hat.