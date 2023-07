Diagnose da: Lange Pause für Paredes

Für Kevin Paredes (20) ist das Wolfsburger Trainingslager früh beendet. Der US-Amerikaner hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.

Am Dienstagvormittag hatte Paredes die Einheit im Wolfsburger Trainingslager in Seefeld beenden müssen. Nach einem Zweikampf musste der US-Amerikaner dick am rechten Oberschenkel bandagiert ins Hotel abtransportiert werden. Einen Tag später herrscht nun Gewissheit: Für Paredes ist das Trainingslager bereits nach dem zweiten Tag gelaufen.

Nach Untersuchungen im Krankenhaus im benachbarten Innsbruck wurde am Mittwoch ein Muskelfaserriss bei dem 20-Jährigen diagnostiziert. "Kevin muss eine mehrwöchige Pause einlegen", teilte der VfL dazu am Nachmittag mit.

Der junge Außenbahnspieler wird damit mindestens große Teile der Vorbereitung und womöglich den Saisonstart des VfL verpassen. Am 13. August treffen die Wölfe in der ersten Runde des DFB-Pokals auf TuS Makkabi Berlin, knapp eine Woche später steht der Bundesliga-Start gegen Heidenheim auf dem Programm (Samstag, 19. August). In der vergangenen Saison kam er auf 22 Bundesligaspiele, davon eines von Beginn an. Beim 1:2 in Bremen gelang ihm sein erstes und bislang einziges Bundesligator.