Diabys Zeichen - dezent, aber nicht zufällig

Verliert Bayer 04 seinen besten Flügelstürmer? Im Vorfeld der Länderspiele Frankreichs äußerte Moussa Diaby erstmals öffentlich seine Gedanken, im Sommer zu einem europäischen Topklub zu wechseln.

Der Inhalt der Aussagen des 22-Jährigen war nicht überraschend. Hatte der kicker doch bereits Anfang Mai davon berichtet, dass Moussa Diaby in der anstehenden Transferperiode seinen nächsten Karriereschritt vollziehen und nach England wechseln möchte. Doch dass der französische Nationalspieler seine Absichten nun so offen kommuniziert, ist bemerkenswert.

Bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der Spiele Frankreichs in der Nations League definierte er sein Ziel relativ genau: "In meinen Überlegungen würde ich gerne zu einem Verein wechseln, der um den Champions League-Sieg mitspielt - die großen Spiele." Auftritte in der Königsklasse, wie sie ihm Bayer 04 nächste Saison bieten kann, reichen dem Franzosen allein offensichtlich nicht aus. Zumindest nicht perspektivisch.

Ja, es ist möglich, dass ich bleibe. Moussa Diaby

Dass Diabys Äußerungen jetzt rein zufällig fielen, ist unwahrscheinlich. Vielmehr sind sie als - allerdings relativ dezentes - Zeichen zu werten. Für Bayer 04 ist die Situation damit deutlich angenehmer als für den FC Bayern München im Fall Robert Lewandowski, der ein Jahr vor Vertragsende seinen Abschied für diesen Sommer quasi als für ihn beschlossen kommunizierte.

Diaby hingegen sorgte mit seinen Aussagen nicht für eine solche absolute Konfrontation, sondern schloss zumindest nicht aus, auch kommende Saison für den Bundesligisten zu spielen, an den er bis 2025 vertraglich gebunden ist. „Ja, es ist möglich, dass ich bleibe", sagte Diaby.

WM als Argument für einen Verbleib

So stellt die im November beginnende WM in Katar ein Argument gegen einen Wechsel im Sommer dar. Würde Diaby bei Startschwierigkeiten bei seinem neuen Klub doch das Risiko in Kauf nehmen, seine Einsatzchancen oder sogar seine Nominierung für das Turnier zu gefährden.

Auch wenn der effektivste Flügelstürmer der Liga, der in der abgelaufenen Bundesligasaison 13 Treffer für die Werkself erzielt und genauso viele Tore vorbereitet hat, sagt, "das wird eine schwierige Entscheidung sein", ist die Tendenz der Spieler-Seite klar. Und die geht Richtung Wechsel.

Laut L‘Equipe: Preisschild von 100 Millionen Euro

Ein solcher würde für den neuen Klub Diabys („Ich werde mich mit meinem Berater und meiner Familie zusammensetzen, um alles Weitere zu besprechen") allerdings kostspielig. Laut L‘Equipe soll Bayer dem 2019 für 15 Millionen Euro von PSG gekommenen Angreifer ein Preisschild von satten 100 Millionen Euro umgehängt haben. Eine Summe, die klar dokumentiert, dass Bayer seinen zweitbesten Scorer nach Torjäger Patrik Schick am liebsten behalten möchte.