DFL setzt Bayern gegen Union neu an

Angesichts des engen Terminkalenders hat die DFL die Partie zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin erst im kommenden Jahr neu angesetzt.

Taugte am Wochenende eher für Wintersport als für ein Spiel in der Bundesliga: Die Allianz-Arena in München. City-Press via Getty Images

Das abgesagte Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin wird im kommenden Jahr am 24. Januar 2024 um 20.30 Uhr ausgetragen. Das gaben die DFL sowie die beiden Vereine am Dienstag bekannt. Nach der Absage der Partie am Samstagmorgen hatten sich Klubs, TV-Sender und DFL schnell zusammengesetzt und sich gemeinsam auf den neuen Termin 2024 geeinigt.

Bis Weihnachten bietet der enge Terminplan keine Lücke mehr, da sowohl der FC Bayern als auch Union noch den letzten Gruppenspieltag in der Champions League absolvieren müssen und kurz vor den Feiertagen eine englische Woche in der Bundesliga auf dem Programm steht.

Zudem war eine kurzfristige Ansetzung wegen der Spielordnung der DFL unmittelbar nach dem Wochenende aufgrund der Achtelfinalpartien im DFB-Pokal nicht möglich.

Die ursprünglich für Samstag, den 2. Dezember angesetzte Partie des 13. Spieltags war wenige Stunden vor Anpfiff aufgrund der starken Schneefälle im Süden von Bayern abgesagt worden. Dachlawinen im Stadion würden ein unkalkulierbares Risiko für die Zuschauer darstellen, hieß es. Zudem sei eine Anfahrt zur Arena kaum möglich gewesen.

Bayern hat drei Heimspiele in Folge

Der FC Bayern spielt damit nach der kurzen Winterpause dreimal in Folge zu Hause. Die Bayern treffen zunächst am Freitagabend, den 12. Januar auf Hoffenheim, empfangen dann am Sonntag, den 21. Januar Werder Bremen, ehe es drei Tage später zum Nachholspiel gegen Union kommt. Bei den Köpenickern ergibt sich hingegen das entgegengesetzte Bild: Nach den Auswärtsspielen in Freiburg (13. Januar) und Mainz (19. Januar) hat Union aber immerhin gleich zwei Tage mehr Regenerationszeit vor dem Nachholspiel beim Rekordmeister.

Die Eintrittskarten für die Partie behalten laut FC Bayern ihre Gültigkeit. Der Verein will zudem alle Ticketinhaber, die den Nachholtermin nicht wahrnehmen können, zeitnah über die Rückgabemodalitäten informieren. Eine Ausnahme bilden die Tickets für den Gästeblock: Union hat die Inhaber der Gästetickets bereits über die Stornierung benachrichtigt. Für das Nachholspiel soll ein neuer Vorverkauf stattfinden.