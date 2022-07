DFL empfiehlt Schweigeminute für 2. Bundesliga

Zu Ehren des verstorbenen Uwe Seeler empfiehlt die Deutsche Fußball Liga (DFL) allen Teams der 2. Bundesliga vor den Partien des zweiten Spieltags eine Schweigeminute abzuhalten.

Wie schon beim EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Österreich soll es auch am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga eine Schweigeminute für Uwe Seeler geben. IMAGO/Sports Press Photo

Nach dem Tod des DFB-Ehrenspielführers Uwe Seeler empfiehlt die Deutsche Fußball Liga (DFL) allen Vereinen der 2. Bundesliga, eine Schweigeminute zu Ehren der verstorbenen Fußball-Legende abzuhalten. Wie die DFL in einer Pressemitteilung am Freitagmorgen bekannt gab, sei es den Klubs zudem freigestellt, ob sie am 2. Spieltag mit einem Trauerflor auflaufen wollen.

HSV-Idol Seeler war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. In Reaktion auf den Tod des dreimaligen Fußballers des Jahres wurden vielerorts Beileidsbekundungen laut: Der Hamburger SV, für den Seeler seine komplette Karriere aktiv war, änderte das Vereinswappen von schwarz-weiß-blau auf schwarz-weiß. Am Donnerstagabend hatte es bereits beim Viertelfinale der Frauen-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Österreich eine Schweigeminute für Seeler gegeben.