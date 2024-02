DFB sperrt Braunschweigs Kurucay für zwei Spiele

Gegen Nürnberg und Rostock muss Braunschweigs Trainer Daniel Scherning auf seinen Abwehrspieler Hasan Kurucay verzichten.

Beim 1:1 gegen Hertha BSC hatte er die Rote Karte gesehen - nun hat der DFB Hasan Kurucay von Eintracht Braunschweig für zwei Spiele gesperrt. In der 77. Minute war der 26-Jährige rüde gegen Berlins Palko Dardai eingestiegen, traf den Mittelfeldspieler auf Höhe des Knies und war deshalb von Schiedsrichter Partick Alt des Feldes verwiesen worden.

Der DFB-Kontrollausschuss hat ihn am Montag nach der Partie wegen eines "rohen Spiels gegen den Gegner" mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt.

Kurucay fehlt Braunschweig in Nürnberg und gegen Rostock

Verein und Spieler haben dem Urteil des Sportgerichts bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. Kurucay fehlt der Eintracht damit an diesem Samstag beim 1. FC Nürnberg sowie im Heimspiel gegen Hansa Rostock in der Woche darauf. Im Freitagabendspiel am 15. März darf der Abwehrspieler dann wieder angreifen, wenn es zum SC Paderborn geht.

Kurucay spielt seit Januar 2023 bei der Eintracht und hat seitdem 34 Ligaspiele (ein Tor) absolviert.