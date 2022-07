DFB präsentiert Schiedsrichter-Chefs für die drei obersten Ligen

Die Schiri GmbH beim Deutschen Fußball-Bund hat sich neu aufgestellt - und Schiedsrichter-Chefs für die obersten drei Ligen präsentiert.

Die früheren Spitzenreferees Peter Sippel (Sportlicher Leiter Bundesliga), Rainer Werthmann (2. Bundesliga) und Florian Meyer (3. Liga) sind seit Freitag in neuer Funktion tätig, wie der DFB offiziell mitteilte.

Das Schiedsrichter-Elitewesen beim Verband war in eine eigene Gesellschaftsform ausgegliedert worden. Zum Führungsteam gehören auch Jan-Hendrik Salver als Leiter für die Assistenten sowie der ehemalige Bundesliga-Referee Jochen Drees als Leiter Video-Assistenten und Technologien. Die Geschäftsführung für Sport und Kommunikation liegt weiter bei Lutz Michael Fröhlich.

Der 64-Jährige verwies auf die stetige Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren. "Um das alles noch effizienter koordinieren zu können, haben wir uns für das Modell der Sportlichen Leiter für die einzelnen Ligen entschieden", sagte er.

Sippel freue sich auf "die neue Herausforderung gemeinsam mit den Kollegen und dem Team". Worum es ihm vor allem geht? "Ziel ist es, den Schiedsrichtern die optimale Unterstützung und Vorbereitung zu geben, um eine bestmögliche Leistung auf dem Platz abrufen zu können. Unsere Schiedsrichter gehören zu den besten in Europa, und dies soll auch so bleiben", so Sippel.