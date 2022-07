DFL terminiert 1. bis 7. Spieltag - BVB startet am Samstagabend

Die DFL hat die ersten sieben Spieltage der neuen Saison zeitgenau angesetzt. Die ersten Samstagabendspiele steigen in Dortmund und auf Schalke.

Duell am 1. Spieltag 2022/23: Moussa Diaby (li.) gastiert mit Leverkusen bei Julian Brandt und dem BVB. imago images/Norbert Schmidt

Dass der FC Bayern die Bundesliga-Saison 2022/23 am Freitag, 5. August, bei Eintracht Frankfurt eröffnet, war bereits mit Veröffentlichung der Spielpläne festgelegt worden. Alle weiteren zeitgenauen Ansetzungen der ersten sieben Spieltage nahm die DFL am Freitag vor.

Das erste Samstagabendspiel der neuen Spielzeit bestreiten Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am 6. August (18.30 Uhr). Schon drei Stunden vorher empfängt Union Berlin Hertha BSC zum Derby.

Erst am Sonntag sind der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig (15.30 Uhr) und der 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04 gefordert (17.30 Uhr). Der Aufsteiger darf am 2. Spieltag zudem das Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach bestreiten.

Der 1. FC Köln ist als Teilnehmer an der Europa Conference League an den ersten sieben Spieltagen gleich fünfmal sonntags gefordert.

Das Duell Leipzig gegen Dortmund am 6. Spieltag findet am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) statt, ebenso eine Woche später das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke.