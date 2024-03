DFB-Fahrplan bis zur EM: Testspiele, Trainingslager, Kader-Nominierung

Mit den anstehenden Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande startet für die Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann langsam aber sicher die heiße Phase vor der Heim-EM. Das ist der DFB-Fahrplan bis zur EM.

Die Aufregung im eigenen Land steigt - auch dank eines pinken Auswärtstrikots. In nicht mal drei Monaten startet die Nationalmannschaft gegen Schottland in die Europameisterschaft im heimischen Land. Dennoch warten vor dem Start ins Turnier noch ein paar Stationen auf die deutsche Auswahl und Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Testspiele: Gegen wen spielt Deutschland noch vor dem EM-Start?

Bis zum Eröffnungsspiel der Europameisterschaft im eigenen Land stehen noch vier Testspiele für die Mannschaft von Julian Nagelsmann an. In der Länderspielpause im März testet die Nationalmannschaft gegen zwei Hochkaräter: Am 23. März (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet in Lyon die französische Equipe Tricolore, drei Tage später (26. März, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) reist die Niederlande ins Frankfurter Waldstadion.

Als letzte Bewährungsproben zum Start der laut des Bundestrainers "heißen Phase" in Richtung EM testet der DFB dann noch mit der Ukraine (3. Juni, 20.45 Uhr) und Griechenland (7. Juni, 20.45 Uhr) gegen "zwei kampfstarke, leidenschaftliche Mannschaften", wie Nagelsmann einschätzte. Der Bundestrainer erklärte, dass gerade Gegner dieser Art der deutschen Auswahl zuletzt "Schwierigkeiten" bereitet hatten.

Spielplan des DFB

Wann beginnt das Trainingslager der DFB-Elf?

Die intensive Vorbereitung auf die Heim-EM startet für die deutsche Auswahl am 26. bis 31. Mai mit der Reise ins Traingslager nach Blankenhain, ins Weimarer Land (Thüringen), bevor das Quartier der deutschen Nationalmannschaft für das Turnier in Herzogenaurach bezogen wird.

Wann wird der EM-Kader nominiert?

Bisher ist noch nicht bekannt, wann Julian Nagelsmann sein vorläufiges Aufgebot für die Europameisterschaft präsentiert. Es darf aber - mit Blick auf seine Vorgänger und deren Datum zur Bekanntgabe des Kaders vor den letzten großen internationalen Turnieren - wieder mit einer Veröffentlichung rund um den letzten Spieltag der Bundesliga gerechnet werden. Die Bundesliga verabschiedet sich am 18. Mai in die Sommerpause.

Nachdem der finale Kader jedoch erst spätestens am 7. Juni um Mitternacht feststehen muss, besteht für den Bundestrainer die Möglichkeit mit einem vorläufigen Kader, der mehr als 23 Spieler beinhaltet, die Vorbereitung auf das Turnier zu starten und noch letzte Eindrücke in den Testspielen gegen die Ukraine und Griechenland zu sammeln.

Wann startet Deutschland ins Turnier?

Als Gastgeber der kommenden Europameisterschaft hat die deutsche Auswahl das Privileg, das Turnier zu eröffnen. Mit dem Spiel gegen Schottland am 14. Juni (21 Uhr) in der Allianz-Arena in München startet die Nationalmannschaft in die Europameisterschaft, bevor die weiteren Gruppenspiele gegen Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) und die Schweiz (23. Juni, 21 Uhr) folgen.