Die DFB-Trikots von 1934 bis heute

Erste Änderung

Zwei Jahre später in Italien klappte es derweil mit dem zweiten EM-Titel. Die beiden Hamburger Horst Hrubesch und Manfred Kaltz mit dem Pokal 1980 - die Trikots zwar in Weiß-Schwarz, doch mit dem dieses Mal von "Adidas" angepassten neuen Kragen komplett in schwarz gehalten und typischen den drei Streifen am Ärmel. Dieses Trikot fand nur im Endspiel gegen Belgien Verwendung und feierte dort Premiere. Davor wurden die drei Vorrunden-Partien mit dem Erima-Trikot absolviert. imago images