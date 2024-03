EM-Generalprobe gegen Griechenland: DFB zurrt finale Testspiele fest

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre letzten beiden Testspiele vor der Heim-EM gegen die Ukraine und Griechenland - weil sie zuletzt "mit Gegnern dieser Art Schwierigkeiten" hatte.

Mit welchem Gefühl geht die deutsche Nationalelf am 14. Juni (21 Uhr) ins EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland? Das wird gewiss auch davon abhängen, wie die finalen Vorbereitungsspiele ablaufen. Seit Dienstag ist klar, dass die letzten deutschen Gegner vor dem Heim-Turnier Ukraine und Griechenland heißen, die beide noch in den Play-offs um ein EM-Ticket kämpfen.

Auf die Ukraine trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 3. Juni (20.45 Uhr) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, auf Griechenland am 7. Juni (20.45 Uhr, alle LIVE! bei kicker) im Gladbacher Borussia-Park.

"Wir müssen uns mit Blick auf die Europameisterschaft und unsere Gruppengegner auf verschiedene Spielstile und -systeme vorbereiten", erklärt Nagelsmann. "Die Ukraine und Griechenland sind zwei kampfstarke, leidenschaftliche Mannschaften - mit Gegnern dieser Art hatten wir zuletzt unsere Schwierigkeiten. Deshalb sind diese beiden Teams nach den jetzt anstehenden Duellen mit den spielstarken Topnationen Frankreich und Niederlande genau die richtigen Bewährungsproben. Spätestens mit diesen Spielen beginnt die heiße Phase der EM, darauf freuen wir uns alle."

Warum die Wahl auf Nürnberg und Gladbach fiel

Vom 26. bis 31. Mai wird sich die DFB-Auswahl im Weimarer Land in Thüringen auf das Turnier vorbereiten, danach bezieht sie ihr Quartier in Herzogenaurach. "Wir gehen nach dem Trainingslager in Ostdeutschland ganz bewusst in zwei äußerst fußballbegeisterte Städte mit ganz viel Fußballtradition, die aber keine Spielorte der Heim-Europameisterschaft sind", verrät DFB-Sportdirektor Rudi Völler. "Denn diese EURO ist eine EM für das ganze Land, und die Nationalmannschaft möchte ihre Fans überall in Deutschland auf dem Weg durch das Turnier mitnehmen."

Gegen die Ukraine hatte sie erst im vergangenen Juni in Bremen getestet - durch das 3:3 im 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte blieb sie auch im neunten Vergleich ungeschlagen. Genauso liest sich die Bilanz auch gegen Griechenland. Das letzte Aufeinandertreffen mit dem Europameister von 2004 liegt allerdings schon weit zurück: Im EM-Viertelfinale 2012 bejubelten Miroslav Klose & Co. einen 4:2-Erfolg.