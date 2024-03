Füllkrugs Schulter lässt Deutschland spät jubeln

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch das zweite Länderspiel im neuen Jahr gewonnen. Gegen die Niederlande bewies das DFB-Team nach einem frühen Rückstand Moral und drehte das Spiel spät.

Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraute seiner siegreichen Startelf vom 2:0 in Frankreich. Bondscoach Ronald Koeman rotierte im Vergleich zum 4:0 im Test gegen den ersten deutschen EM-Gegner Schottland ordentlich durch: Torwart Verbruggen, Bayerns de Ligt, Dumfries, Schouten, Veerman, Blind und BVB-Offensivmann Malen begannen für den Ex-Freiburger Flekken, Leverkusens Frimpong, Geertruida, Wieffer, Wijnaldum, Gakpo und Leipzigs Xavi.

Mittelstädt patzt früh - und reagiert prächtig

Die DFB-Auswahl machte ab dem Anpfiff viel fürs Spiel, fand jedoch in Hälfte eins selten ein Durchkommen. Schlimmer noch: Nach einem Mittelstädt-Fehler führte Oranje früh, Veermans Volley landete platziert im Eck (4.). Geschockt war Nagelsmanns Mannschaft davon aber nicht und dominierte weiter das Geschehen.

Trotz immer wieder sehenswerten Szenen fehlte es oft an Ideen gegen Niederlandes Abwehrbollwerk. Einmal aber kam es zu einem freien Abschluss - und was für einer das war: Der umtriebige Stuttgarter Mittelstädt machte nach einer kurzen Eckball-Variante seinen Fehler wett und schoss die Kugel aus rund 18 Metern in den Winkel (11.).

Deutschland trotz Passstärke harmlos - Oranje kommt auf

Bis zur Pause verteidigte die Elftal konzentriert und setzte Nadelstiche, Malen scheiterte nach einem langen Ball an ter Stegen (19.) und wurde nach einer Freistoß-Variante noch gerade so von Gündogan gestoppt (33.). Für die DFB-Auswahl, die reichlich Ballbesitz sammelte, 95 Prozent ihrer Zuspiele an den Mann brachte, doch wenig Abschlüsse verzeichnete, war Gündogan an Verbruggen gescheitert (18.).

Nach dem Seitenwechsel kehrte mehr Ruhe ins Spiel ein und Oranje wurde aktiver, allen voran über die rechte Seite. Gefahr entfachte die Elftal jedoch nicht, Reijnders vergab eine gute Chance leichtfertig (57.), Depay tat es ihm nach (61.). Von Deutschland kam über mehrere Minuten zu wenig, der hinten nicht immer sichere Mittelstädt prüfte Verbruggen dann (65.).

Verbruggen kommt zu spät

In der Schlussphase entfachte die DFB-Auswahl, die im zähen zweiten Abschnitt lange kaum stattgefunden hatte, wieder Gefahr: Musiala scheiterte am starken Verbruggen (76.). Aufgrund einiger Wechsel und zu komplizierter Spielzüge passierte ansonsten kaum etwas, das Remis schien in Ordnung zu gehen - doch Deutschlands Druck sorgte tatsächlich für das 2:1: Füllkrug wuchtete die Kugel nach einer Kroos-Ecke wuchtig ins Tor und bewies, auch als Joker wichtig zu sein (85.).

Verbruggen parierte hinter der Linie also zu spät, Weghorst vergab die letzte Chance des Spiels leichtfertig (90.+3) - und so blieb es beim 2:1, der zweite deutsche Sieg im Jahr 2024 war perfekt.

Die deutsche Mannschaft hat nun bis Anfang Juni Pause, ehe die beiden letzten Testspiele vor der EM gegen die Ukraine und Griechenland anstehen. Am 14. Juni startet die DFB-Auswahl dann mit der Partie gegen Schottland in die Europameisterschaft. Die Niederlande testen Anfang Juni noch gegen Kanada und Island, am 16. Juni beginnt für Oranje die EM.