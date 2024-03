Gegen den Trend: In den vergangenen sechs Duellen gegen die Niederländer gewann die DFB-Auswahl lediglich einmal - am 24. März 2019 mit 3:2 im EM-Qualifikationsspiel in Amsterdam. Ansonsten gab es drei Unentschieden und zwei Niederlagen, darunter das 2:4 im bis dato letzten Aufeinandertreffen am 6. September 2019 im Hamburger Volksparkstadion.