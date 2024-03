Keine Veränderungen im deutschen Team

Ohne Veränderungen im Vergleich zum Sieg gegen Frankreich schickt Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Elf in die heutige Partie. Joshua Kimmich (im Bild) wird also wieder in der Viererkette beginnen, während Kai Havertz den Vorzug vor Niclas Füllkrug in der Sturmspitze erhält. Getty Images