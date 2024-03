Die Fans und ihre Gefühlsbewertungen: Pinkes DFB-Trikot legt Top-Start hin

Das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft hat kontroverse Diskussionen ausgelöst. Verkaufen lässt es sich indes sehr gut.

Das pink-lila Trikot der deutschen Nationalmannschaft erweist sich als echter Hit bei den Fans. Das Shirt legte den besten Verkaufsstart für ein deutsches Auswärtstrikot jemals hin, wie Sprecher Oliver Brüggen von Hersteller Adidas auf SID-Anfrage mitteilte. Auch das Heimtrikot erfreue sich "sehr großer Beliebtheit". Zu genauen Verkaufs- und Umsatzzahlen äußert sich der mittelfränkische Sportartikelhersteller nicht.

Positive Reaktionen auf Spots - Nagelsmanns Psychologie-Hinweis

Großen Erfolg zeitigte auch die Werbekampagne für die neuen Shirts. Die Reaktionen auf die Spots und die Reichweite der Filme "haben unsere Erwartungen übertroffen", sagte Brüggen. Die Verkaufszahlen, die Gefühlsbewertungen durch die Fans und die Reichweite "sprechen für sich", ergänzte er. Adidas freue sich darüber und blicke "euphorisch in Richtung EM".

Auch Julian Nagelsmann hatte sich am Freitag positiv über die Trikotgestaltung geäußert. "Ich finde es gut, dass es nicht immer das Gleiche ist. Das Heimtrikot ist klassischer mit modernen Elementen. Das Auswärtstrikot finde ich gut. Ich mag es, wenn es farbenfroh ist", so der Bundestrainer. "Das hat auch einen psychologischen Aspekt beim Gegner. Bei Torhütern ist nachgewiesen, dass das eine auffällige Farbe das Tor kleiner wirken lässt. Vielleicht wird im Feld auch die Passlücke kleiner. Ich finde, es war eine mutige Entscheidung, mal ein bisschen Farbe reinzubringen." Dass darüber diskutiert wird, zeige, "dass es die richtige Entscheidung war. Ich würde es anziehen, aber ich darf es an den Spieltagen nicht."