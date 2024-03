Nächster DFB-Rückschlag: U 17 verpasst dramatisch die EM-Teilnahme

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft hat als amtierender Welt- und Europameister die EM-Endrunde in Zypern dramatisch verpasst. Das 2:3 gegen Gruppensieger Portugal war am Ende zu wenig - weil Kroatien im Parallelspiel Irland vorführte.

Nach den aktuellen Ergebnissen dürften die Diskussionen um den DFB-Nachwuchs neue Nahrung erhalten. Nach den deutschen U-19-Junioren und den U-17-Juniorinnen verpassten am Dienstag auch die U-17-Junioren - mit runderneuter Mannschaft - die Teilnahme an der EM-Endrunde.

Das Turnier in Zypern (20. Mai bis 5. Juni) wird also definitiv ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Am Ende war es aber nicht nur das 2:3 (0:1) im abschließenden Gruppenspiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde gegen Gastgeber und Gruppensieger Portugal, das über das deutsche Schicksal entschied.

Es war vor allem das überraschende 5:0 Kroatiens im Parallelspiel gegen Irland, das dem DFB-Nachwuchs die EM kostete. Dabei rutschte Deutschland in letzter Minute noch von Rang zwei auf Platz drei ab.

Kurz vor der Pause waren die Portugiesen durch Sporting-Talent Geovany Quenda in Führung gegangen (42.). DFB-Coach Michael Prus musste reagieren und bewies mit der Einwechslung von Hannovers Denis Husser den richtigen Riecher, da dieser nur vier Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleich erzielte.

Portugiesischer Doppelschlag - und dann trifft Kroatien

Bis in die Schlussviertelstunde blieb es ausgeglichen, ehe ein portugiesischer Doppelschlag die deutschen Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme schmälerte - Bragas Joao Trovisco und erneut Quenda erzielten die vorentscheidenden Tore (78., 82.).

In der 90. Minute sorgte Husser mit seinem zweiten Treffer noch einmal für einen Mutmacher. Fast zeitgleich aber markierten die Kroaten in der 96. Minute das 5:0 gegen Irland und zogen am amtierenden Welt- und Europameister in diesem Jahrgang vorbei.

Zum Auftakt der zweiten EM-Qualifikationsrunde hatte sich Deutschland in einem turbulenten Spiel mit vier Strafstößen am Ende 3:3 von Kroatien getrennt. Es folgte eine starke Antwort mit dem 2:0 gegen Irland, die letztlich aber zu wenig sein sollte.